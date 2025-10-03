Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı UCLG-MEWA Kongresi'nin açılışı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Kurum, İsrail'in Sumud Filosuna saldırısına Konya'dan tepki vererek, 'İnsanlığın ortak vicdanına yapılan barbar saldırıyı lanetliyorum' dedi.

KONYA (İGFA) - Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) Kongresi, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde başladı.

Bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen UCLG-MEWA Kongresi'nin açılışında konuşan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Gazze'de dünyanın gözü önünde yaşanan soykırıma ve Batı Şeria'da giderek şiddetlenen hukuksuz uygulamalara karşı güçlü bir şekilde seslerini yükseltmeye ve uluslararası kamuoyunu harekete geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

'FİLİSTİN HALKININ ONURLU BİR YAŞAM SÜRMESİ İÇİN ÇABALIYORUZ'

UCLG-MEWA Onursal Başkanı Muhammed Sadie, 'İnsanın onurunu yüceltmek için, insanın hayatını kolaylaştırmak için gereken çabaları göstermeye devam edeceğimizi buradan teyit ediyoruz. Kardeş ve yaralı Filistin halkının onurlu bir yaşam sürmesi ve yeni bir hükümetle harekete geçmesi için çabalıyoruz. Sayın Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay beye çok teşekkür ediyorum. Kendisi gerçekten büyük çabalar sarf etti. Sadece UCLG bağlamında değil, diğer platformlarda da hepimizi bir araya getirmek için büyük çaba sarf etti' açıklamasını yaptı.

UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz'in video mesaj yoluyla yaptığı açıklamanın izlenmesinin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 'Bugün burada sadece kendi meselelerimiz değil, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanını da dile getirmek istiyorum. Filistin halkının meşru haklarını ve özgürlük mücadelesini yürekten destekliyoruz' ifadelerini kullandı.

UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kendilerini yalnız bırakamayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ederek konuşmasına başladı. Başkan Altay, 'Konya'nın, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan 9 bin 500 yıllık Çatalhöyük Antik Kenti'nden bu yana asırlardır farklı kültürlere, inançlara, dillere ev sahipliği yaptığını, 'Gel, ne olursan ol yine gel' çağrısını yalnızca sözle değil, hayatın bütün katmanlarında yaşattığını vurgulayarak, 'Burada taşın dili, toprağın nefesi, insanın yüreği hep hoşgörü ve kardeşlik hakikatini fısıldar. İşte bu yüzden Konya; gönülleri birleştiren; barışın, kardeşliğin ve sevginin şehridir' diye konuştu.

'GAZZE'DE BİR ANNENİN FERYADI, BİR ÇOCUĞUN ÇIĞLIĞI, BİR BABANIN ÇARESİZ BAKIŞI ARTIK SADECE FİLİSTİN'İN DEĞİL, TÜM İNSANLIĞIN ORTAK ACISIDIR'

UCLG çatısı altında daha adil, daha sürdürülebilir, daha güvenli ve daha kapsayıcı bir gelecek için omuz omuza verdiklerini kaydeden Başkan Altay, dünyada süregelen savaşlar ve çatışmaların yalnızca gündemi değil, inşa etmeye çalışılan ortak geleceği de tehdit ettiğini vurguladı. Başkan Altay, 'Özellikle bu çatışmalar soykırım boyutuna ulaştığında, tüm sözlerimiz anlamını yitirmektedir. Filistin'de iki yılı aşkın süredir çocuklar, kadınlar, masum siviller, İsrail zulmünün pençesinde can veriyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana, katil Netanyahu ve çetesinin artan saldırıları nedeniyle 65 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetmiş, yüz binlercesi yaralanmıştır. Açlıktan ölen çocukların, bombardımanda yıkılan şehirlerin ve hukuksuz tutuklamaların haberleri her gün yüreklerimizi dağlamaktadır. Tarihin gözü önünde, egemen güçlerin eşliğinde işlenen bu katliam, insanlığın vicdanında silinmez bir kara leke olarak durmaktadır. Gazze'de bir annenin feryadı, bir çocuğun çığlığı, bir babanın çaresiz bakışı artık sadece Filistin'in değil, tüm insanlığın ortak acısıdır.' diye konuştu.

Başkan Altay, yerel yönetimler olarak; insanın canını, onurunu ve yaşam hakkını korumayan hiçbir düzeni, hiçbir siyaseti kabul etmediklerini belirterek, 'Bu masum çocukların kanı, dünyanın en güçlü devletlerinin sessizliğiyle birleşerek tarih önünde büyük bir utanca dönüşmektedir. Biz, UCLG çatısı altında, 'adalet' kavramını bir süs değil, bir hakikatin adı olarak görüyoruz. Bu hakikati her platformda haykırmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden haykırdığı gibi bizler de buradan haykırıyor 'Dünya 5'ten büyüktür' diyoruz. İnanıyoruz ki zulüm ile abad olunmaz. Gazze'de akan kan, insanlığın ortak vicdanında er ya da geç hakkını arayacaktır. İşte bizler, yerel yönetimler olarak bu adalet arayışının tarafındayız; mazlumun yanında, zalimin karşısındayız.' ifadelerini kullandı.

'CİTİES VOİCE FOR GAZA' PLATFORMUNU HAYATA GEÇİRDİK'

Gazze'de yaşanan insani krizin, modern çağın en büyük utançlarından birisi olduğunu ifade eden Başkan Altay, 'Yerel yönetimlerin en önemli temsilcileri olarak bizler artık daha somut adımlar atmalı ve soykırım uygulayan İsrail'i durdurmak, Gazze'nin yeniden inşasını sağlamak için harekete geçmeliyiz. Bu sorumlulukla Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 'Cities Voice for Gaza' platformunu hayata geçirdik. Amacımız, dünyanın dört bir yanındaki belediye başkanlarını tek bir çatı altında toplayarak Gazze ve Filistin için ortak bir ses oluşturmaktır. Bu platform aracılığıyla dayanışma mesajlarını, yardım projelerini, barış çağrılarını ve yeniden inşa önerilerini bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Barış için artık tüm gücümüzle mücadele etmenin zamanıdır. Filistin'de umut yeniden filizlenene, çocuklar güvenle oyun oynayana ve yaralı şehirler yeniden ayağa kalkana kadar bu mücadelemiz sürecektir. Bölgemizin en önemli ülkelerinden birisi olan Filistin'e desteğimizi göstermenin tam zamanıdır.' diye konuştu.