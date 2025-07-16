Suriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri duyuldu. Suriyeli kaynaklar İsrail'in Suriye Savunma Bakanlığı'nı vurduğunu duyurdu. İsrail ordusu ise Şam'daki askeri karargahın giriş kapısını vurduklarını açıkladı.

Suriye'nin başkenti Şam'da büyük bir patlama sesinin duyulduğu aktarıldı. Suriye devlet haber ajansı SANA, muhabirine dayandırdığı haberinde, "Şam'da bir patlama sesi duyuldu, patlamanın niteliği araştırılıyor" bilgisine yer verdi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, İsrail ordusu da konuya ilişkin açıklama yaptı. İsrail ordusunun açıklamasında, Suriye askeri karargahının giriş kapısına kısa süre önce saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Bu açıklamanın öncesinde Reuters'a konuşan iki Suriyeli güvenlik kaynağı, İsrail'in başkent Şam'daki Savunma Bakanlığı'nı vurduğunu bildirmişti.

İKİNCİ PATLAMA SESİ DUYULDU

Şam'dan gelen son bilgilere göre kentte yine patlama sesleri duyuldu. Gelen bilgilere göre patlama Genelkurmay Başkanlığı çevresinde patlama sesleri duyuldu. Öte yandan İsrail basını, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın da saldırıların hedefi olduğunu yazdı.