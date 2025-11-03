Yönetmenliğini Belkıs Bayrak'ın üstlendiği ve uluslararası festivallerde büyük ilgi gören Gülizar, İspanya'nın Calella kentinde düzenlenen Maresme Film Festivali'nden üç ödül aldı.

İSTANBUL (İGFA) - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TRT ve Kosova Sinematografi Merkezi'nin destekleriyle hayata geçirilen, Belkıs Bayrak'ın yazıp yönettiği ilk uzun metrajlı filmi Gülizar, 25 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen Maresme Uluslararası Film Festivali'nden 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen' ve 'En İyi Senarist' ödüllerine layık görüldü.

Gülizar filmi, Anadolu kasabasından Kosova'ya doğru büyük hayalleriyle yola çıkan Gülizar'ın hayatına odaklanıyor. Umutla başlayan ancak karşılaştığı zorluklarla yön değiştiren bu yolculuk izleyiciye bir kadının yeniden ayağa kalkma mücadelesini güçlü bir anlatımla aktarıyor.

Gülizar'ın hikayesi, sadece bir bireyin yaşadıklarını değil, aynı zamanda toplumun görmezden geldiği pek çok gerçekliği de görünür kılıyor. Film, masalsı düşlerle örülmüş bir dünyanın nasıl kırılabileceğini ve buna rağmen insanın içindeki ışığı nasıl yeniden yakabileceğini çarpıcı bir dille gözler önüne seriyor.

Başrolünü Ecem Uzun'un üstlendiği Gülizar'ın oyuncu kadrosunda Bekir Behrem, Hakan Yufkacıgil, Ernest Malazogu, Şehsuvar Aktaş ve Aslı İçözü yer alıyor.