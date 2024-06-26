Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, yeni vergi politikalarında, üretimin, istihdamın ve ihracatın aktörleri olan işletmelerin rekabet gücünün ve sürdürülebilirliğinin de gözetilerek uygulanmasını beklediklerini söyledi. İsmail Kuş, “Yeni vergi paketi, işletmelerimizin yükünü ağırlaştırmamalı.” dedi.BURSA (İGFA) - BTSO Haziran Ayı Meclis Toplantısı Oda Hizmet Binasında gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, 6 Haziran’da 135. yaşını kutladıkları Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın kökleri Osmanlı’dan Kurtuluş Savaşı’na, Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar uzanan dev bir çınar olduğunu söyledi. İsmail Kuş, BTSO’nun tarih boyunca kentin büyümesinde ve Türkiye’nin kalkınmasında hep öncü ve lider bir kuruluş olduğunu da vurguladı. Küresel ticarette ve ülke ekonomisinde önemli bir değişim dönüşüm süreci yaşandığını hatırlatan İsmail Kuş, bir taraftan bu dönüşümü gerçekleştirirken, diğer yandan da ülke olarak yüksek enflasyon ve mevcut faiz oranlarının sosyal yaşamda ve ticaret hayatındaki olumsuz etkilerini azaltmak için mücadele verdiklerini söyledi.

“ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ” Uygulanan para ve maliye politikalarının yanı sıra yatırım ortamını iyileştirecek ve işletmeleri destekleyecek adımların kritik önem taşıdığını ifade eden İsmail Kuş, “Toplumun her kesimini derinden etkileyen ve sürdürülebilir büyümenin önünde ciddi engeller oluşturan yüksek enflasyon ve yüksek faizin oluşturduğu tahribatı azaltmanın yolu etkin ve akılcı politikalardır. Bugüne kadar atılan kararlı adımlar, özellikle yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda düşüş beklentimizi artırmıştır. Faiz indirimi için gerekli koşulların da oluşmasıyla işletme sermayesi ve yeni yatırımların da yolu açılacaktır. Kaynakların etkin ve verimli kullanılması, tasarrufların üretime, yatırıma ve ihracata yönlendirilmesi, sağlıklı bir büyüme ve kalkınma yolunda en önemli hamleler olacaktır.” ifadelerini kullandı.

“İŞLETMELERİMİZ EKONOMİNİN CAN DAMARIDIR” Yeni vergi paketinin adil ve sürdürülebilir olmasının kritik önemine işaret eden İsmail Kuş, şöyle devam etti: “Yeni vergi düzenlemeleri zaten büyük zorluklarla mücadele eden işletmelerimizin yükünü daha da ağırlaştırmamalıdır. İşletmelerimiz, ekonomimizin can damarıdır ve onların ayakta kalması, ülkemizin ekonomik istikrarı için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle, yeni vergi politikalarında, üretimin, istihdamın ve ihracatın aktörleri olan reel sektörümüzün rekabet gücünün ve sürdürülebilirliğinin de gözetilerek uygulanması en önemli beklentimizdir. Ayrıca kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek de önceliklerimiz arasında yer almalıdır. Kayıt dışı çalışanların ve işletmelerin kayıt altına alınmasını sağlayacak adımlar, hem vergi adaletini hem de ekonomik şeffaflığı artıracaktır. Hepimiz için sabır ve fedakârlık gerektiren bu dönemin en az hasarla atlatılmasını ve ülkemizin arzu ettiğimiz refah seviyesine hızla yükselmesini temenni ediyorum.”

“135 YILLIK MİRASI İLERİYE TAŞIMAYI SÜRDÜRECEĞİZ” BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, 6 Haziran 1889 tarihinde Osman Fevzi Efendi ve arkadaşlarının Koza Han’da attığı ilk adımın Bursa’nın ekonomi tarihinin yönünün değiştiği anlardan biri olduğunu belirterek, “Tarihte bazı anlar vardır. İşte o anlarda alınan kararlar ülkelerin ve şehirlerin kaderini değiştirebilir. Bugün Odamız 55 bini aşkın üyesiyle Türkiye’nin en önemli sivil toplum kuruluşlarımızdan birisi haline geldi. Bu mirası daha da ileriye taşımak adına var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Yakaladığımız sinerji, sergilediğimiz birlik ve beraberlikle Odamızda hizmet bayrağını çok daha ileri taşımaya, bölgesinde güçlü, dünyada söz sahibi bir Bursa için hedeflerimiz doğrultusunda azimle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.