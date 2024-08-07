Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçedeki dar sokaklar ve işlek caddelerdeki temizlik çalışmalarını çöp taksiyle gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Temiz çevre, sağlıklı Çayırova anlayışıyla çalışmalarına devam eden Çayırova Belediyesi, ilçe sakinlerinin rahatı ve huzuru için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Bu bağlamda çevre temizliğine de büyük önem veren Çayırova Belediyesi’nin araç filosunda yer alan Çöp Taksi de aralıksız bir şekilde çalışıyor. Özellikle büyük çöp araçlarının girmekte zorlandığı dar sokaklarda ve işlek caddelerde trafiği engellememek adına faaliyet gösteren Çöp Taksi, bu noktadaki çöplerin kolaylıkla alınmasını sağlıyor. Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, planlanan çalışma doğrultusunda belirlenen sokak ve caddelerde çöp taksiyle gün boyunca çöp topluyor.

ÇÖPLER TEMİZLENİYOR

Yapılan bu çalışmayla birlikte hem dar sokaklarda çöp birikmesinin önüne geçilmiş oluyor hem de işlek caddelerde trafik oluşmasına sebebiyet vermeden, esnafların ve vatandaşların temizlik taleplerini yerine getirmiş oluyor. Vatandaşların ve esnafların büyük bir memnuniyet duyduğu çöp taksi uygulaması hakkında Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda Çöp Taksi’nin dar sokaklar ve işlek caddelerde çalışmalarına ara vermeden devam edeceği belirtildi.