Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da düzenlenen 36'ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'nin ardından değerlendirmelerde bulundu. Bakanlık, zirvenin ortak savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve müttefikler arası iş birliğinin geliştirilmesi açısından önemli kararların alındığı tarihi bir buluşma olduğunu açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısını inşası devam eden Ay Yıldız Müşterek Karargâhı'nda gerçekleştirdi. Toplantıda Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, NATO Liderler Zirvesi başta olmak üzere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

MSB tarafından yapılan değerlendirmede, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'nin, ittifakın karşı karşıya bulunduğu güncel tehditlerin ele alındığı ve ortak caydırıcılık ile savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik stratejik kararların değerlendirildiği önemli bir toplantı olduğu belirtildi.

Zirvenin, müttefik ülkeler arasındaki dayanışmayı güçlendirdiği ve değişen güvenlik ortamına yönelik ortak vizyonun geliştirilmesine katkı sunduğu ifade edildi.

SAVUNMA SANAYİNDE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayi Forumu ve Milli Savunma Bakanı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Savunma Bakanları Resepsiyonu ile müttefikler arasında ortak üretim ve teknoloji iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığı bildirildi.

MSB açıklamasında, Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinde ulaştığı teknolojik kapasitenin, üretim gücünün ve yenilikçi yaklaşımının uluslararası platformda bir kez daha ortaya konulduğu kaydedildi.

Türkiye'nin güçlü ordusu, gelişen savunma sanayisi ve etkin savunma diplomasisiyle NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşuna katkı sağlayan güvenilir bir müttefik olduğu vurgulandı.

BAKAN GÜLER'DEN YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Zirvesi kapsamında çok sayıda ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Bakan Güler, zirve öncesinde İtalya'nın Ankara Büyükelçisi ile Hollanda Genelkurmay Başkanı'nı kabul ederken, NATO Liderler Zirvesi kapsamında da çeşitli programlara katıldı. Güler, 6 Temmuz'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen Savunma Sanayi Çalışma Yemeği'ne, 7 Temmuz'da ise Savunma Sanayi Forumu ve NATO Projeleri Tanıtım Töreni'ne katıldı.

Ankara'da başarıyla gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi, ortak caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik stratejik kararların değerlendirildiği tarihî bir buluşma olmuştur.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/GZl5Om6wuU — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 9, 2026

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmelere ve Ay Yıldız Müşterek Karargâhı'nda konuk savunma bakanları ile NATO üst düzey temsilcileri için düzenlenen resepsiyona iştirak etti.

BEŞ ÜLKENİN SAVUNMA BAKANLARIYLA GÖRÜŞME

Bakan Güler, zirve kapsamında Japonya, Letonya, Yeni Zelanda, Macaristan ve Kanada savunma bakanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Kanadalı mevkidaşıyla Savunma İş Birliğine İlişkin Niyet Beyanı imzalayan Güler, ayrıca BAE Systems CEO'sunu kabul etti. Romanya ve Bulgaristan savunma bakanlarıyla gerçekleştirilen görüşmede ise Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nun (MCM Black Sea) görev kapsamını genişleten mutabakat muhtırası değişikliği imzalandı. Düzenlemeyle görev kapsamına, üç ülkenin Karadeniz'deki kritik denizaltı altyapılarının korunması da dahil edildi.

MSB açıklamasında, Genelkurmay Başkanı'nın NATO Zirvesi için Türkiye'de bulunan Kanada Genelkurmay Başkanı'nı 6 Temmuz'da, ABD Genelkurmay Başkanı'nı ise 7 Temmuz'da ağırladığı bildirildi.

Öte yandan Bakan Yardımcısı Musa Heybet'in İstanbul'da düzenlenen 5'inci Türkiye Denizcilik Zirvesi'ne, Bakan Yardımcısı Salih Ayhan'ın ise NATO Liderler Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Türkiye-ABD Savunma Sanayi İş Birliği Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldığı açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkı sunan, NATO içinde sorumluluk sahibi bir müttefik olarak çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.