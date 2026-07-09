İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'daki sağanak yağış sürecini AKOM'da takip etti. 6 bin 908 personel ve 2 bin 175 araçla sahada olduklarını belirten Aslan, belediye çalışanlarının teyakkuzda olduğunu ve tedbirlerin alındığını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul'da beklenen sağanak yağışla ilgili Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) takip etti. Burada yetkililerden bilgi alan Aslan, değerlendirmelerde bulundu.

Aslan, 'AKOM'dayız, görevimizin başındayız. Olası bir sıkıntı yaşanmaması için arkadaşlarımızla beraber sabahtan beri süreci değerlendiriyoruz. Şu an itibarıyla çok önemli bir yağmur geçişine de rastlamadık. Sadece Terkos civarında bir sağanak oldu. Şu an itibarıyla 6 bin 908 personel ve 2 bin 175 araçla sahadayız. Trafik yoğunluğu şu an itibarıyla İstanbul'da %49 civarında. Vatandaşlarımız da gerekli uyarılara göre tedbirlerini alıyorlar. Tüm İstanbullu hemşehrilerime de katkıları ve destekleri için teşekkür ediyorum' dedi.

'İBB ÇALIŞANLARI TEYAKKUZ HALİNDE'

Şu an itibarıyla İstanbul'da olumsuz bir durum olmadığını ifade eden Başkan Vekili Aslan, 'Saat 11.00 - 12.00 gibi bir sağanak yağış geçebilir ama inşallah herhangi bir problem olmadan süreci atlatacağız. Buradayız, AKOM'dayız. Bütün İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları da teyakkuz halinde ve herhangi bir olumsuzluğa karşı tedbirlerini almış durumdayız' diye konuştu.