Yenişehir TÜGVA Yaz Okulu öğrencileri, değerler eğitimi kapsamında Yenişehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nı ziyaret etti. Çocuklara eşlik eden Belediye Başkanı Ercan Özel, can dostlarla vakit geçirerek merhamet ve sorumluluk bilincinin önemine dikkat çekti.

BURSA (İGFA) - Yenişehir TÜGVA Yaz Okulu bünyesinde eğitim gören öğrenciler, değerler eğitimi dersleri kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. İlçedeki çocukların erken yaşta çevre ve hayvan bilinci kazanmasını hedeflenen etkinlikte öğrenciler, Yenişehir Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nın misafiri oldu. Ziyarette çocukları yalnız bırakmayan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, minik öğrencilerle birlikte barınaktaki can dostlarla yakından ilgilenerek keyifli anlar paylaştı.

'HAYVAN SEVGİSİ VE MERHAMET KÜÇÜK YAŞTA KAZANILIR'

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ercan Özel, çocuklara tüm canlılara karşı sorumluluk bilinci aşılamanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi: 'Evlatlarımızın hayvan sevgisini, merhamet duygusunu ve tüm canlılara karşı sorumluluk bilincini küçük yaşlarda kazanması bizler için çok kıymetli. Geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımızın vicdanlı, duyarlı ve merhametli bireyler olarak yetişmesini çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın bu güzel değerlerle büyümesine katkı sunan TÜGVA Yenişehir İlçe Teşkilatımıza ve bu güzel günde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.'

'DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKAN BİR NESİL İÇİN'

Konu hakkında açıklama yapan TÜGVA Yenişehir İlçe Temsilcisi Ali Osman Deniz, 'Bizler TÜGVA Yenişehir İlçe Temsilciliği olarak Yaz Okulu öğrencilerimizin yaz dönemini en kaliteli, en verimli ve en faydalı bir şekilde geçirebilmeleri adına elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Yaz Okulu sürecimizde Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz (sav)'in Hayatını, Adabı muaşeret derslerimizin yanında değerlerimize de sahip çıkan bir nesil yetiştirme gayretindeyiz. Bu kapsam da Yenişehir Belediye Başkanımız Ercan Özel'in gayretleriyle ilçemize kazandırılmış olan Yenişehir Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanını çocuklarımızın ve velilerimizin görmelerini, burada can dostlarımıza verilen bu güzel hizmeti yerinde müşahede etmeleri ve çocuklarımızın yapılan bu hizmetlere sahip çıkmaları adına bugün buradayız. Yenişehir'in evlatlarına vermiş olduğu değerden ve bizlere, Yenişehir'imize kazandırmış oldukları bu hizmetlerden dolayı Belediye Başkanımız Ercan Özel'e şahsım, teşkilatım, öğrencilerimize ve velilerimiz adına çok teşekkür ederim' diye konuştu.