Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı’nda kontenjanın 150 bin’e yükseltildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı müjdeyle, 2028 sonuna kadar 1 milyon öğrenciye ulaşma hedefi belirlendi. Bahar döneminde 100 bin öğrenci kampüslerde deneyim ve gelir desteği aldı.ANKARA (İGFA) -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,İŞKUR Gençlik Programı’na ilişkin önemli bir müjde paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası gençlere seslendiği konuşmaya atıfta bulunan Bakan Işıkhan, programın üniversite öğrencilerine kampüslerde deneyim ve gelir desteği sağladığını belirterek, bahar döneminde 127 devlet üniversitesinde 100 bin öğrenciye fayda sağlandığını vurguladı.

Yeni dönem için kontenjanın 150 bine çıkarıldığını açıklayan Bakan Işıkhan, “Hedef; 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon öğrencimize ulaşmak” dedi.

İŞKUR Gençlik Programı ile üniversite öğrencilerinin pratik deneyim kazanmasını ve gelir elde etmesinin amaçlandığı açıklayan Bakan Işıkhan, “İŞKUR Gençlik Programı ile üniversite okuyan evlatlarımızın kampüslerinde hem deneyim kazanmalarını hem de gelir desteği elde edebilmelerini sağlıyoruz” diyerek programı övdü.

Bakanlık, başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacağını duyurdu.