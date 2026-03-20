Türkiye'nin en büyük sanal gerçeklik tema parklarından biri olarak gösterilen Başakşehir VR Tema Park, Ramazan ayında büyük ilgi gördü. Binlerce ziyaretçiyi ağırlayan merkez, alanı ziyaret ederek deneyimleyen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan da tam not aldı.

İSTANBUL (İGFA) - Başakşehir VR Tema Park, teknoloji ve oyun tutkunlarının yeni adresi oldu. Ramazan öncesinde hizmete açılan merkez, Ramazan boyunca yalnızca Başakşehirlilerin değil, ilçe dışından ve şehir dışından gelen birçok ziyaretçinin de ilgi odağı hâline geldi.

Astronot Alper Gezeravcı'dan Tam Not

Başakşehir Belediyesi Ramazan Etkinlikleri Alanı'na gelen Alper Gezeravcı, Başakşehir VR Tema Parkı da ziyaret etti. Türkiye'nin ilk astronotu olarak ülkemizin uzay misyonunu başarıyla tamamlayan Gezeravcı, parkta yer alan 'Kapsül' adlı simülasyon cihazını deneyimleyerek sanal bir uzay yolculuğuna çıktı.

Alper Gezeravcı, Başakşehir VR Tema Parkı çok beğendiğini belirterek, merkezin teknoloji, oyun ve eğitselliği bir arada sunmasını takdire şayan bulduğunu ifade etti.

Türkiye'nin En Büyüklerinden Biri

13 Şubat'ta Başakşehir Belediyesi yerleşkesinde hizmete alınan Başakşehir VR Tema Park, 850 metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlıyor. Merkezde 19 farklı simülasyon cihazı bulunurken, her cihazda çok sayıda oyun seçeneği yer alıyor.

En güncel sanal gerçeklik teknolojileriyle donatılan merkezdeki oyunların önemli bir bölümü, özellikle astronomi ve uzay bilimlerine ilişkin eğitsel içerikler de barındırıyor.

Başakşehir Belediyesi yerleşkesinde, Başakşehir Millet Kıraathanesinin yanında bulunan Başakşehir VR Tema Park, 8 yaş ve üzeri ziyaretçilere hizmet veriyor. Merkez, Ramazan ayı dışında 10.00-22.00 saatleri arasında açık olurken, Ramazan boyunca 12.00-00.00 saatleri arasında hizmet sunuyor.