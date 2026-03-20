Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, kısa süre önce kurulan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü'nü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

GİRESUN (İGFA) - Ziyarette, müdürlüğün görev ve yetkileri kapsamında şehir genelinde yürütülen çalışmalar ele alınırken; afetlere hazırlık, risk azaltma ve kurumlar arası koordinasyon faaliyetleri değerlendirildi. Başkan Köse, birim yetkilileriyle görüşerek devam eden çalışmalar ve planlanan projeler hakkında detaylı bilgi aldı.

Afetlere karşı hazırlıklı olmanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Köse, belediye olarak vatandaşların can ve mal güvenliğini önceleyen çalışmalara aralıksız devam ettiklerini ifade etti. Olası afet durumlarında hızlı ve etkin müdahalenin sağlanabilmesi için ilgili birimlerin koordinasyon içinde çalışmasının kritik olduğunu belirtti.

Ziyaretin sonunda Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü personeline çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Köse, kentte afet bilincinin artırılması ve hazırlıkların güçlendirilmesi yönündeki çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.