Karşıyaka, Çiğli ve Bayraklı belediyeleri, sahipsiz hayvanlar için Karşıyaka'da hayata geçirilecek 'Kuzey Aksı Doğal Yaşam Alanı' projesi için iş birliği yaptı. Projeyi görüşmek üzere Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal'ı konuk eden Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal 'Bu önemli güç birliği ile sahipsiz can dostlarımız için örnek bir barınma alanı yaratacağız' dedi.

İZMİR (İGFA) - Karşıyaka'nın Latife Hanım Mahallesi'nde 98 bin metrekarelik arazi üzerinde kurulacak 'Kuzey Aksı Doğal Yaşam Alanı' için örnek bir iş birliğine imza atıldı. Karşıyaka ve sınır komşuları olan Bayraklı ve Çiğli belediyeleri, sahipsiz hayvanlara güvenli bir yaşam alanı sunacak proje için güçlerini birleştirdi. Bu kapsamda Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, projenin ön toplantısı için bürokratları ile birlikte Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal'ı ziyaret etti. Başkanlar; belediye bakımevlerine getirilen sahipsiz hayvanların rehabilitasyon süreçleri tamamlandıktan sonra doğal ve güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için örnek bir alan yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

Ortak Akıl Vurgusu

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, 'Can dostlarımız için güçlerimizi birleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Çiğli Belediye Başkanımız Onur Emrah Yıldız ve Bayraklı Belediye Başkanımız İrfan Önal'a iş birlikleri için çok teşekkür ediyorum. Latife Hanım Mahallesi'nde kuracağımız 98 bin metrekarelik Kuzey Aksı Doğal Yaşam Alanı, sahipsiz canlarımıza doğal ve güvenli bir yuva imkânı sunacak. Daha huzurlu bir kent yaşamı için ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

'En Kısa Sürede Hizmette'

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız 'Çiğli, Karşıyaka ve Bayraklı belediyeleri olarak; sokakta yaşayan hayvanlarımızın yaşam haklarını korumak için el ele verdik. Hayata geçireceğimiz proje için bürokratlarımızın katılımıyla ön toplantımızı gerçekleştirdik. Karşıyaka sınırları içinde yer alacak bu örnek projemiz için hassasiyetle çalışarak en kısa sürede hizmete sunacağız' diye konuştu.

Güvenli Bir Yaşam Alanı

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal da 'Karşıyaka Belediye Başkanımız Yıldız Ünsal ve Çiğli Belediye Başkanımız Onur Emrah Yıldız ile bir araya gelerek, sokakta yaşayan hayvanlarımız için hayata geçireceğimiz Doğal Yaşam Alanı projesini değerlendirdik. Karşıyaka Latife Hanım Mahallesi'nde kurulması planlanan bu alanın, can dostlarımız için güvenli ve doğal bir yaşam alanı olması için çalışmalarımızı iş birliği içinde sürdürüyoruz' dedi.

Tüm İhtiyaçları Karşılanacak

Kuzey Aksı Doğal Yaşam Alanı projesi; Karşıyaka'ya bağlı Latife Hanım Mahallesi'nde yaklaşık 185 bin metrekare yüzölçümlü arazinin 98 bin metrekarelik kısmında hayata geçirilecek. Hayvan refahı ilkeleri gözetilerek kurulacak alanda, gerekli tüm altyapı kurulduktan sonra açık ve kapalı barınma bölümleri oluşturulacak. Belediyelerin bakımevlerinde rehabilitasyon süreçleri tamamlanan sahipsiz köpekler, bu alanda yaşamlarına güvenli, doğal ve sağlıklı şartlarda devam edecek. Hayvanların tüm bakım ve beslenme ihtiyaçları, belediyelerce karşılanacak. Alan, mahallelerinde gönüllü olarak köpeklerle ilgilenen hayvanseverlerin ziyaretine de açık olacak.