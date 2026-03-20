Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel açıdan en önemli güzergâhlarından biri olan Divanyolu Caddesi'nde yürüttüğü ışıklandırma ve estetik düzenleme çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar vatandaşlardan ve turistlerden tam not aldı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Divanyolu Caddesi'nde uygulanan renkli asfalt, modern ışıklandırma sistemleri ve dekoratif dokunuşlar, güzergahın atmosferine katkı sağladı. Özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan aydınlatma atmosferi, bölgeyi cazibe noktası haline getirirken, gündüz saatlerinde de estetik görünümüyle dikkat çekiyor.

Şehrin en yoğun yaya akslarından biri olan Divanyolu, yapılan düzenlemelerin ardından vatandaşların daha fazla vakit geçirdiği bir yaşam alanına dönüştü. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken cadde, Şanlıurfa turizmine de önemli katkı sağlamayı sürdürüyor.

YAYA YOĞUNLUĞU ARTIYOR, ESNAFIN YÜZÜ GÜLÜYOR

Bölgede faaliyet gösteren esnaf, yapılan yeniliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Esnaf, caddenin yeni görünümüyle birlikte yaya trafiğinin gözle görülür şekilde arttığını, vatandaşların özellikle yürüyüş yapmak için bu güzergâhı tercih ettiğini ve bu durumun işlerine olumlu yansıdığını ifade etti.

BREZİLYALI TURİST 2 YIL İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ ANLATTI

Öte yandan, iki yıl önce Şanlıurfa'yı ziyaret ederek İslamiyet'i kabul eden Brezilyalı akademisyen Harun Hakim de kente yeniden geldiğinde büyük değişimlerle karşılaştığını belirtti. Divanyolu'ndaki dönüşümden etkilendiğini dile getiren Hakim, özellikle tramvayın tarihi atmosfere uyum sağladığını vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.