Alanya Belediyesi, mutfaklarda çöp olarak görülen atıkların aslında birer lezzet kaynağı olabileceğini kanıtlayan 'Sıfır Atık Mutfak Atölyesi' projesine imza attı. Gıda israfına dikkat çekmek ve sürdürülebilir gastronomi kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen etkinlik, katılımcılardan tam not aldı.

ANTALYA (İGFA) - Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü öncülüğünde hayata geçirilen proje, uluslararası Culinary Heritage (Mutfak Mirası) sertifikasyon sisteminin üyesi olan Mercado Restaurant iş birliğinde gerçekleştirildi. Atıksız mutfak kültürünün uygulamalı olarak anlatıldığı atölyede; genellikle çöpe giden sebze kabukları, saplar, bayat ekmekler ve kahve telveleri usta ellerde yeniden hayat buldu. Doğru tekniklerle gıda atıklarının nasıl eşsiz lezzetlere dönüştürülebileceğinin gösterildiği eğitimde; fırınlanmış sebze kabukları ve saplarından karamelize sebze çorbası, atık yeşillikler ile brokoli saplarından yeşil pirinç, bayat ekmekten kroket ve çekirdek kahve telvesinden kurabiye yapıldı.

ŞEFLERDEN SÜRDÜRÜLEBİLİR MUTFAK SIRLARI

Etkinlik boyunca Mercado Restaurant Şefleri Ahmet Eren ve Emre Furkan Dağaslan, bir yandan atıksız tarifleri hazırlarken diğer yandan katılımcılara mutfakta hayat kurtaran pratik teknikler ve sürdürülebilir mutfak yönetimi hakkında önemli bilgiler aktardı. Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün, çevresel sürdürülebilirlik ve gıda israfının önlenmesine yönelik bu tür eğitim ve farkındalık çalışmalarını önümüzdeki dönemde de sürdüreceği bildirildi.

'MUTFAK MİRASI' SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETMELERİ TESCİLLİYOR

Atölye kapsamında, Alanya'nın gastronomi alanındaki geleceğini şekillendirecek olan uluslararası Culinary Heritage sertifikasyon sisteminin de tanıtımı yapıldı. Sertifikasyon ağına; hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uyan, yöresel ürün kullanan, atıksız mutfak ile enerji/su tasarrufu uygulamalarını benimseyen restoran, kafe, pastane, otel, çiftlik, catering firmaları, gıda üreticileri, perakendecileri ve toptancıları katılabiliyor.