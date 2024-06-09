Türkiye İş Bankası, uluslararası piyasalarda 500 milyon ABD Doları tutarında, 5 yıl vadeli sürdürülebilir Eurotahvil ihracı gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye İş Bankası Sürdürülebilir Finans Çerçevesi’nde belirlenen yeşil ve sosyal kategorilerdeki ekonomik aktivitelerin finansmanında kullanılacak Eurotahvil ihracı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca, Bankanın 100. kuruluş yıldönümünde, 2020 yılından bu yana piyasa işlemi niteliğindeki ilk Eurotahvil ihracını gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

“Gerçekleştirdiğimiz Eurotahvil ihracı ile sürdürülebilirlik temalı kaynaklarımıza bir yenisini ekleyerek işlem çeşitliliğini artırdık" diyen Özşuca, "Bu ihraç aynı zamanda İş Bankası’nın ilk sürdürülebilir yurtdışı piyasa ihracı olma özelliğini de taşıyor. İhraç kapsamında temin edilecek fonlar ile Türkiye ekonomisine kaynak sağlamaya, sürdürülebilirlik alanında yeşil ve sosyal ekonomik aktiviteleri desteklemeye devam edeceğiz. Yabancı düzenleyici kuruluşlar aracılığıyla yürütülen, çok sayıda yabancı yatırımcının ilgi gösterdiği ihraca gelen talep; ülkemize, Türk bankacılık sektörüne ve Bankamıza duyulan güveni yansıtıyor. Sağladığımız bu kaynaklar, Bankamızın sürdürülebilir kalkınmaya verdiği finansman desteğini artırmasına olanak veriyor, sürdürülebilirlik konusundaki hedeflerimize ulaşmamıza katkıda bulunuyor.” diye konuştu.