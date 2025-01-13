Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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https://twitter.com/tcsavunma/status/1878725054101389319

Bakanlık paylaşımında, "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: igf