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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi. ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor.