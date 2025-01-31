Irak’ın kuzeyindeki Gara ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerindeki 13 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Sınırlardaki operasyon bölgelerinde terörle mücadeleyi sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, "Ara, bul, yok et" faaliyetlerinde hız kesmiyor.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildiği kaydedildi. 

https://twitter.com/tcsavunma/status/1885241285407313963

Bakanlık, paylaşımında, teröristlerin her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklarını vurguladı.

Kaynak: igf