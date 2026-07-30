TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen yükseköğretime ilişkin kanun teklifinin ilk 13 maddesi kabul edildi. Teklifte öğrenci affından öğretim üyelerinin çalışma süresine, vakıf üniversitelerine yönelik yaptırımlardan akademik sahteciliğe kadar birçok önemli düzenleme yer aldı. Yabancı uyruklu uzmanlık öğrencilerinin döner sermayeden pay almasını engelleyen madde ise tekliften çıkarıldı.

ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren, öğrenci affı ve yükseköğretim sistemine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin ilk 13 maddesi kabul edildi.

Kabul edilen düzenlemeye göre, azami öğrenim süresini dolduran son sınıf öğrencilerine intörnlük dönemi hariç başarısız oldukları dersler için iki ek sınav veya tekrar hakkı tanınacak. Uygulamalı eğitim ya da intörnlük eğitimini tamamlayamayan öğrencilere ise eğitimlerini tamamlama imkânı sağlanacak.

Teklifle, emeklilik yaş haddine ulaşan öğretim üyeleri, ihtiyaç duyulan bölüm ve programlarda YÖK kararıyla 75 yaşını geçmemek üzere ikişer yıllık sözleşmelerle görev yapabilecek. Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarındaki üniversitelerden davet alan akademisyenlere ise belirli şartlarla üç yıla kadar aylıklı izin verilebilecek.

Akademik etik ihlallerine yönelik yaptırımlar da ağırlaştırıldı. Başkalarına ücretli veya ücretsiz tez, makale, kitap ya da proje hazırlatarak akademik unvan veya diploma alanların unvanları geri alınacak ve üniversite öğretim mesleğinden çıkarılacak. Bu çalışmaları hazırlayan veya aracılık eden kişiler hakkında ise yüksek tutarlı adli para cezaları uygulanacak.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre teklif kapsamında disiplin soruşturmalarında ifade ve savunma süreçleri yeniden düzenlenirken, savunma hakkının kapsamı ve usulleri Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda yeniden şekillendirildi.

Vakıf üniversitelerine yönelik idari yaptırımlar da kanunla netleştirildi. Eğitim faaliyetlerini sürdüremeyecek duruma gelen vakıf üniversitelerinin faaliyet izinleri kaldırılabilecek, öğrencileri ise garantör ya da uygun görülen devlet üniversitelerine devredilecek.

Ayrıca yükseköğretim kurumlarının ortak teknoloji transfer ofisleri kurabilmesine, yurt dışında kampüs ve akademik birimler açabilmesine yönelik düzenlemeler de teklif kapsamında kabul edildi.

Genel Kurul görüşmeleri sırasında AK Parti'nin önergesiyle, yabancı uyruklu kontenjanında uzmanlık eğitimi görenlerin döner sermaye gelirinden pay alamayacağına ilişkin madde teklif metninden çıkarıldı.

Kanun teklifinin kalan maddelerinin görüşmelerine bugün de TBMM Genel Kurulu'nda devam edilecek.