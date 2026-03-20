İpsalalı genç yetenek Furkan Diravacı, Muğla semalarında fırtına gibi eserek Turgutreisspor ile şampiyonluk sevinci yaşadı. Sezon boyunca sergilediği istatistiklerle adından söz ettiren başarılı futbolcu, İpsala'yı spor camiasında bir kez daha gururlandırdı.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Muğla Süper Amatör Lig Play-Off mücadelesinde şampiyonluğa ulaşan Turgutreisspor'un başarısında, İpsalalı futbolcu Furkan Diravacı'nın imzası var. Yıldız oyuncu, Bölgesel Amatör Lig'e yükselen takımının en önemli kozlarından biri oldu.

İpsala spor camiası, uzaklardan gelen şampiyonluk haberiyle gururlandı. Muğla Süper Amatör Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyerek Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) çıkma hakkı kazanan Turgutreisspor'un başarısında, İpsalalı genç futbolcu Furkan Diravacı kilit rol oynadı.

11 MAÇTA 10 SKORA DOĞRUDAN KATKI

Sezon boyunca sahada basmadık yer bırakmayan başarılı oyuncu, skora yaptığı doğrudan katkılarla takımını sırtladı. Furkan Diravacı, şampiyonluk yolunda çıktığı 11 maçta 4 gol atıp 6 asist yaparak toplamda 10 gole doğrudan katkı sağladı. Mücadeleci kimliği ve oyun kurucu özellikleriyle teknik heyetin vazgeçilmezleri arasına giren Furkan, performansıyla spor otoritelerinden tam not aldı.

İPSALA'NIN GURURU OLDU

Doğup büyüdüğü İpsala'yı Muğla'da en iyi şekilde temsil eden genç futbolcu için bölgedeki sporseverler tebrik mesajları yayımladı. Turgutreisspor formasıyla Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Furkan Diravacı'nın, gelecek sezonlardaki performansı da merakla bekleniyor.