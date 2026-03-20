6 Şampiyonlukla CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım olan VakıfBank, bir kez daha Final-Four'a yükseldi. Sarı siyahlılar, çeyrek finalde 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Vero Volley Milano'yu VakıfBank Spor Sarayı'nda da 3-2 yenerek adını son dört takım arasına yazdırdı.

İSTANBUL (İGFA) - VakıfBank, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi'nde adını bir kez daha Final-Four'a yazdırdı. Sarı siyahlılar, çeyrek final ilk maçında İtalya'da 3-2 yendiği Vero Volley Milano'yu VakıfBank Spor Sarayı'nda da 3-2 mağlup etti. VakıfBank'ta Marina Markova 23, Tijana Boskovic 17, Chiaka Ogbogu 12, Zehra Güneş 10 sayıyla çift haneli sayılarla oynadı.

VakıfBank karşılıklı sayılarla başlayan ilk setin son bölümünde savunmada ve hücumdaki etkili performansla fark yarattı. 22-21'in devamında 4-0'lık seriyle seti 25 dakikada 25-22 ile alan sarı siyahlılar, Tijana Boskovic'in 7 sayı ürettiği setin ardından öne geçti. İkinci set 25-16 ile Vero Volley Milano'nun oldu. Üçüncü sette 15-14'ten sonra 7-1'lik seriyle skoru 22-15'e taşıyan VakıfBank, 4 blok yaptığı seti de 25-16 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. 6 oyuncunun direkt skor katkısı verdiği sette Marina Markova 8 sayıyla oynadı. Dördüncü set 25-23 ile Milano'nun oldu. Tie-break setini 15-12 ile hanesine yazdıran VakıfBank, maçı 3-1 kazanarak Final-Four biletini aldı.

Giovanni Guidetti: 'Takımımla gurur duyuyorum. Tarihimize yeni bir sayfa eklemek istiyoruz'

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, maçın ardından şöyle konuştu: 'Takımıma teşekkür etmek istiyorum çünkü inanmaktan asla vazgeçmiyorlar. Geriye düştük ama sonra rakibimizi yakaladık. Biz her zaman inanıyoruz ve tarihimize bir sayfa daha eklemek istiyoruz. Her zaman bir sonraki sayıya inanıyoruz; oyuncularım birbirlerine inanıyor ve tam bir takım gibi oynuyorlar. Onlarla gerçekten gurur duyuyorum. Teknik ekibe de teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz, bugün bizim için muhtemelen en zorlu rakibe karşı çok zor bir maçtı; çünkü biz çok hızlı oynayan bir takım değiliz ve Milano'nun bloğu gerçekten muhteşem. Yani bizim için çok zorlu bir rakipti ama önemli değil. Her zaman orada olan ve asla pes etmeyen bu takım ruhu için teşekkür ediyorum.'

Zehra Güneş: 'Final-Four'dayız, sevdiğimiz yerdeyiz. Umarım sonu kupa olur'

VakıfBank kaptanı Zehra Güneş, 'Öncelikle bugün buradaki atmosferi yaratan ve TV başında bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza en içten teşekkürlerimizi iletmek istiyorum' dedi ve şöyle devam etti: 'Bugün çok zor bir maçtı. Milano çok güçlü bir ekip. Takım arkadaşlarımız ve teknik ekibimizle son sayıya kadar pes etmedik. Hep kıyasıya giden maçta 5 sette de seviyemizi üstte tuttuk. Artık sevdiğimiz yerdeyiz, Final-Four'dayız. Bu, hedeflerimizin ilk adımıydı. Umarım sonu kupa olur.'

Tijana Boskovic: 'Savaşçılar gibi mücadele ettik ve asla pes etmedik'

Karşılaşmanın MVP'si seçilen Tijana Boskovic, karşılaşma sonunda şöyle konuştu: 'Çok mutluyum ve takımımla gurur duyuyorum. Bugün kusursuz bir oyun sergilememiş olsak da önemli anlarda gerçek savaşçılar gibi mücadele ettik ve asla pes etmedik. Milano'nun harika oyunculara sahip, kolay pes etmeyen muazzam bir takım olduğunu ve bizi zorlu bir maçın beklediğini biliyorduk, bu yüzden hazırlıklıydık. İlk maçtan sonra önümüzde oynanacak bir karşılaşma daha olduğunun bilincindeydik; kusursuz oynamasak da bir takım gibi hareket ettik. En önemli şey de bu.'

Vero Volley ile 11 buluşmada 8. kez kazandı

VakıfBank, Vero Voley Milano karşısındaki üstünlüğünü de sürdürmüş oldu. Sarı siyahlılar, rakibiyle oynadığı 11 müsabakada İtalyan ekibini 8. kez mağlup etmeyi başardı.

Final-Four'da ilk rakip Imoco Conegliano

CEV Şampiyonlar Ligi'nde Final-Four, 2-3 Mayıs'ta İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek. Sarı siyahlılar, Final-Four yarı finalinde 2 Mayıs'ta İtalyan ekibi Imoco Conegliano ile karşılaşacak.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 180. galibiyetini aldı

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında 180. galibiyetini Vero Volley Milano karşısında aldı. Sarı siyahlılar, bu alanda da organizasyonun zirvesinde yer alıyor. VakıfBank'ta Tijana Boskovic, Vero Volley Milano karşısında 17 sayıyla oynadı. Boskovic böylece organizasyonda bin 500 sayı barajını aşarak bin 516 sayıya ulaşmayı başardı.

Galibiyet serisi 15 maça yükseldi

VakıfBank, Vero Volley Milano karşısında elde ettiği galibiyetle beraber resmi maçlardaki kazanma serisini de 15 maça yükseltti. Sarı siyahlılar, söz konusu dönemde Sultanlar Ligi'nde üst üste 10 maçtan galip ayrılırken, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçı kazandı, AXA Sigorta Kupa Voley'de de çeyrek finalde Zeren Spor'u geçti.

VakıfBank bir sonraki maçında 24 Mart'ta AXA Sigorta Kupa Voley'in yarı finalinde Ankara Spor Salonu'nda Galatasaray Daikin ile karşılaşacak.