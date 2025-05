İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, INTERPOL'ün kırmızı ve mavi bültenin yanı sıra difizyon mesajlarıyla aranan toplamda 23 şüphelinin 6 ilde düzenlenen başarılı operasyonla yakalandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 11 ülke tarafından haklarında INTERPOL’ün Kırmızı Bültenle 13 kişi, mavi bültenle 1 kişi ve acil yakalama mesajıyla aranan 9 kişi olmak üzere aranan toplam 23 şüpheliyi yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İnterpol Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM, Narkotik ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Antalya, Aydın, İstanbul, Muğla, İzmir ve Bursa olmak üzere 6 ilde gerçekleşen operasyona ilişkin detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1928320526918857199

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Almanya, Rusya, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Irak, Cezayir, ABD, Kazakistan, Arnavutluk ve Tacikistan olmak üzere toplam 11 ülke tarafından İnterpol Kırmızı Bülten, Difüzyon mesajı ve Mavi Bülten ile aranma kaydı bulunan; yabancı uyruklu; C.M.O., A.L., K.Y., U.I., E.A., A.T., G.G.M., M.A., H.D., R.A., O.K.E., S.B., S.A.M.A., A.S., M.R.S., A.K., A.M., A.K., M.M.N., D.M., F.A.D., Ö.B. ve D.P. isimli şahısların yakalandığını duyurdu.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Suç Örgütlerine Üye Olma, Kasten Öldürme, Cinsel Saldırı, Dolandırıcılık ve Uyuşturucu Madde Ticareti suçlarından aranma kayıtları olduğu tespit edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, İnterpol tarafından aranan ve Emniyetimizin yaptığı titiz incelemeler sonucunda ülkemizde olduğu tespit edilip yakalanan şüpheliler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek, sınır dışı işlemleri derhal başlatıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız" mesajını verdi.