Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ikinci çeyreğe ilişkin istihdam verilerini değerlendirdi. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 7,9'a gerilerken istihdam 155 bin kişi arttı.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ikinci çeyrek iş gücü verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Şimşek, mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 7,9'a gerilediğini, istihdamın ise çeyreklik bazda 155 bin kişi arttığını açıkladı.

Tarım dışı sektörlerde son bir yıldaki ortalama kayıt dışı istihdam oranının yüzde 15,7 seviyesinde gerçekleştiğini ve bu oranın tarihsel ortalamanın oldukça altında bulunduğunu belirten Bakan Şimşek, kayıtlı istihdamdaki artışın çalışanlara sosyal güvence sağlarken kamu maliyesi açısından da önemli kazanımlar sunduğunu vurguladı. Şimşek, beşeri sermayeyi güçlendiren, istihdamı destekleyen ve iş gücüne katılımı artıran politikaların sürdürüleceğini ifade etti.