TÜİK'in 2026 yılı ikinci çeyrek iş gücü istatistiklerine göre işsiz sayısı bir önceki çeyreğe göre 84 bin kişi azalarak 2 milyon 799 bine geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı ise 155 bin kişilik artışla 32 milyon 479 bine yükseldi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Dönemsel İşgücü İstatistikleri, II. Çeyrek: Nisan-Haziran 2026 sonuçları, işsizlik ve istihdam göstergelerindeki değişimi ortaya koydu.

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, 15 ve daha yukarı yaştaki işsizlerin sayısı ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 84 bin kişi azalarak 2 milyon 799 bin oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan düşerek yüzde 7,9 seviyesine geriledi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda yüzde 10,3 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM 32,5 MİLYONA YAKLAŞTI

İstihdam edilenlerin sayısı aynı dönemde 155 bin kişi artarak 32 milyon 479 bine yükseldi. İstihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 48,5 olurken, bu oran erkeklerde yüzde 65,8, kadınlarda yüzde 31,6 olarak kaydedildi.

İşgücü ise 71 bin kişilik artışla 35 milyon 278 bin kişiye ulaştı. İşgücüne katılma oranı 0,1 puan azalarak yüzde 52,7 oldu.

GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 13,9

15-24 yaş grubundaki genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 1 puan azalarak yüzde 13,9 oldu. Genç erkeklerde işsizlik yüzde 11,0, genç kadınlarda ise yüzde 19,3 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin yüzde 59,8'i hizmet, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 13,7'si tarım ve yüzde 6,8'i inşaat sektöründe yer aldı. İkinci çeyrekte istihdam tarımda 10 bin, inşaatta 25 bin, hizmet sektöründe ise 240 bin kişi arttı. Sanayi sektöründe ise istihdam 121 bin kişi azaldı. İşbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0,1 saat artarak 42,3 saat oldu.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 29,9

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise ikinci çeyrekte 0,2 puan azalarak yüzde 29,9 olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı ise yüzde 20,0 olarak hesaplandı.