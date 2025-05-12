İnşaat maliyet endeksi Mart 2025’te yıllık yüzde 23,23, aylık yüzde 1,53 artış gösterdi. İşçilik maliyetleri ise yıllık yüzde 31,72 yükseldi.ANKARA (İGFA) - Türkiye’de inşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,53, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 23,23 arttı.

Malzeme endeksi aylık yüzde 1,95, yıllık yüzde 18,80 artış gösterirken, işçilik endeksi aylık yüzde 0,80, yıllık yüzde 31,72 yükseldi.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre bina inşaatı maliyet endeksi ise aylık yüzde 1,45, yıllık yüzde 23,60 arttı. Bu alanda malzeme endeksi aylık yüzde 2,0, yıllık yüzde 19,68, işçilik endeksi ise aylık yüzde 0,54, yıllık yüzde 30,77 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için maliyet endeksi ise aylık yüzde 1,79, yıllık yüzde 22,05 yükseldi. Malzeme endeksi aylık yüzde 1,82, yıllık yüzde 16,14 artarken, işçilik endeksi aylık yüzde 1,74, yıllık yüzde 35,22 artış gösterdi.

İnşaat sektöründe özellikle işçilik maliyetlerindeki yüksek artış dikkat çekti.