İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) organizasyonuyla düzenlenen doğa yürüyüşleri ilçe halkının yoğun ilgisiyle gerçekleştiriliyor.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM), rehber Cemal Kuş nezaretinde düzenlediği doğa yürüyüşleriyle ilçe halkını doğayla buluşturuyor. Sanayi, turizm ve tarım kenti İnegöl’ün eşsiz doğasını keşfetmek isteyen vatandaşlar, 15 günlük periyotlarla düzenlenen doğa yürüyüşlerinde İnegöl’ün doğal güzellikleriyle kucaklaşıyor.

DOĞASEVERLER SONBAHARI KUCAKLADI

Pazar günleri yapılan ücretsiz doğa yürüyüşü etkinliklerinin bu haftaki güzergahı şehrin doğu bölgesi oldu. Domaniç Orman Deposu bölgesinden başlayan doğa yürüyüşü, Sütlük Yaylasını takip ederek Oylat bölgesinde son buldu. 22 kilometrelik orta zorluktaki parkurda yürüyüşe katılan vatandaşlar, Pazar sabah 08.30’da Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Belediye Spor Salonu önünden araçlarla başlangıç noktasına getirildi. Burada araçlardan inerek İnegöl’ün eşsiz sonbahar manzarasına sahip doğasıyla kucaklaşan doğaseverler, renk cümbüşüne sahne olan ormanlarda unutulmaz bir hafta sonu yaşadı.

CESARETİNİ DOĞAYA GÖSTER

İnegöl Belediyesi’nin “Cesaretini Doğaya Göster” sloganıyla etkinliklerini sürdüren Doğa Sporları ve Turizm Merkezinin doğa yürüyüşü etkinliğine onlarca vatandaş katıldı. Genciyle yaşlısıyla her yaştan doğasever, İnegöl’ün oksijen deposu ormanlarında enerjisini tazeledi.