İnegöl Belediyesi, ulusal ve uluslararası müsabakalarda şehrimizi ve ülkemizi temsil eden İnegöllü sporcuları Belediye Meclisinde misafir ederek ödüllendirdi. İnegöl’ün şampiyonları, meclis üyeleri tarafından alkışlanarak onure edildi.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi başarılı sporcu ve öğrencileri Belediye Meclisinde misafir ederek onure etti. Ağustos ayında şehrimiz ve ülkemiz adına katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı gösteren gençler, Eylül Ayı Meclis Toplantısı öncesi mecliste kürsüye çıktı. Başkan Alper Taban ve Meclis Üyelerinin hediye takdimlerini gerçekleştirdiği 4 başarılı öğrenci ve sporcu, ailelerini de gururlandırdı.

İNEGÖL’ÜN ŞAMPİYONLARI

Moldova’nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında 55 kg 18 Yaş gençlerde Dünya Şampiyonu olan Raşid Mavigil’e hediyesini Belediye Başkanı Alper Taban takdim etti. İrlanda’da düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonasında Avrupa Şampiyonluğunu elde eden Orhaniyespor Sporcusu Avrupa Satranç Şampiyonu Zeynep Sönmez ise hediyesini AK Partili Meclis Üyesi Süleyman Yılmaz ile MHP’li Meclis Üyesi Faruk Toptaş takdim etti. Türkiye Atletizm Federasyonu Tarafından 27-28 Temmuz tarihlerinde Konya Atletizm Stadyumunda düzenlenen Turkcell 14 Yaş Altı (U14) Türkiye Şampiyonasında 2000 metrede şampiyon olan Türkiye Atletizm Şampiyonu Emirhan Dilek hediyesini CHP’li meclis üyesi Hüseyin Çiçek ve Yeniden Refah Partili meclis üyesi İlhan Baykan’dan aldı. Son olarak 4 ayda Kur’an-ı Kerimi ezberleyerek hafız olma başarısını gösteren Emirhan Can’a hediyesi Saadet Partili Meclis Üyesi Özgür Öztürk ile Demokrat Partili meclis üyesi Murat Balakuş tarafından takdim edildi.

BAŞARILARI ARTARAK DEVAM ETSİN

Belediye Başkanı Alper Taban, “Tüm ödül alan sporcularımızı, öğrencilerimizi, ailelerini ve kulüplerini kutluyorum. Emeklerine sağlık. İnşallah başarıları artarak devam etsin. Şehrimiz adına da güzel kazanımlar bunlar” dedi.