İnegöl Belediyesi, 2024-25 eğitim öğretim yılı öncesi okullarda temizlik ve bakım çalışması başlattı. Okul bahçelerinde bir yandan kapsamlı temizlik yapılırken bir yandan da otlar biçilip ağaçlar budanıyor ve yeşil alan bakımları yapılıyor.

BURSA (İGFA) - Şehrin her alanında, ihtiyaç duyulan her noktada varlığını hissettiren İnegöl Belediyesi, rutin hizmetlerin yanı sıra şehre ve şehirde yaşayan insanlara katkı sağlayacak çalışmalarla hizmet seferberliğini sürdürüyor. Bu kapsamda gençler ve öğrencilere pozitif ayrımcılık yapan İnegöl Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesi okullara yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

OKUL BAHÇELERİ ÖĞRENCİLERE HAZIRLANIYOR

İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 2024-25 eğitim öğretim yılı öncesi okul bahçelerinde temizlik ve yeşil alan bakım çalışmaları başlattı. Bir yandan bahçeler yıkanıp temizlenirken, bir yandan çimler biçilip ağaçlar budanıyor. 09 Eylül’de başlayacak eğitim öğretim yılı öncesinde okul bahçeler öğrencilere hazır hale getiriliyor.

“GENÇLERİMİZ VE ÖĞRENCİLERİMİZ BİZİM HER ŞEYİMİZ”

Çalışmayla ilgili açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Gençlerimiz ve öğrencilerimiz bizim her şeyimiz. Onların en iyi şartlarda eğitim görmesi adına da elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu kapsamda okullarımızın bahçelerinde yeşil alan bakım ve temizlik çalışmaları başlattık. Tabi çok okulumuz var, hepsini aynı anda yapmak imkansız. Ekiplerimiz yoğun bir programda çalışıyorlar. Sırayla okullarımızda yeşil alan bakım ve temizlik çalışmaları yapılıyor. Bu vesileyle yeni eğitim öğretim yılının da şimdiden hayırlı olmasını diliy