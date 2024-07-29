İnegöl Belediyesi ile İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle belediye personeline çağımızın amansız hastalığı kansere yönelik farkındalık eğitimi düzenledi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, çağımızın amansız hastalığı kanserin türlerinden olan meme, serviks ve kolon kanseri ile ilgili İnegöl Belediyesi personeline yönelik farkındalık eğitimi düzenledi.

Yeni Belediye Binası Konferans salonu, Temizlik İşleri Müdürlüğü Salonu ve Fen İşleri Şantiyesi Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen 6 seanslık eğitime belediye çalışanları katıldı. KETEM uzman hekimleri eğitimde kanserden korunmak amacıyla neler yapılması gerektiği, kanser çeşitleri, kanserin erken teşhisinin önemi üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Kanser Erken Teşhis, Tarama Eğitim Merkezi, KETEM’in önemi hakkında konuşan uzmanlar, farkındalık eğitimine katılan personele en yakın KETEM’e rutin aralıklarla kontrole gelmelerinin hayati bir öneme sahip olduğunu dile getirdi.

İNEGÖL BELEDİYESİ, FARKINDALIK EĞİTİMLERİNE ÖNEM VERİYOR

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, eğitim sonunda İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü’ndeki görevli uzmanlara teşekkür ederek, kanserin erken teşhisin önemi üzerine farkındalık oluşturduklarına inandığını belirtti. Hizmet içi farkındalık eğitimlerine ağırlık verdiklerine değinen İnegöl Belediyesi, farklı alanlarda da eğitimlere devam edeceklerini iletti.