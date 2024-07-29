Nevşehir Belediyesi Mobil Tahsilat Ofisi, 29 Temmuz 2024 Pazartesi günü Kapalı Pazar Yeri’nde hizmet verecek.

NEVŞEHİR (İGFA)- Nevşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz haftalarda uygulamaya konulan ve vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan Mobil Tahsilat Ofisi, şehrin farklı noktalarında hizmet vermeyi sürdürüyor. Vatandaşların, Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergisi, Su Faturası ve diğer belediye ile ilgili ödemelerini belediyeye gelmeden yerinde, kolay ve hızlı bir şekilde yapabilmelerini sağlayan Mobil Tahsilat Ofisi, 29 Temmuz 2024 Pazartesi günü Kapalı Pazar Yeri’nde olacak.

Haftanın ilk iş günü, pazar alış verişi için Kapalı Pazar Yeri’ne gelecek olan ve pazar yerinin çevresinde ikamet eden vatandaşlar, 09.00-16.00 saatleri arasında belediye ile ilgili ödemelerini buradan yapabilecek.