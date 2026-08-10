Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kentin tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliklerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmayı hedeflediklerini belirterek, Malatya'nın gastronomi turizminde önemli bir destinasyon haline geleceğini söyledi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Gastronomi Festivali kapsamında düzenlenen 'Malatya'nın Gastronomi Vizyonu: Yerelden Dünyaya Lezzet Yolculuğu' paneli, Yüzüncü Yıl Kent Parkı Gastronomisi ve Kültür Sokağı'nda gerçekleştirildi.

Panele Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve ünlü şef ve gastronomi araştırmacısı Ömür Akkor'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Panelde konuşan Başkan Sami Er, Malatya'nın geçmişte 'Doğu'nun Paris'i' olarak anıldığını hatırlatarak, kentin sahip olduğu tarihi, kültürel ve insani değerlerle yeniden bölgenin parlayan yıldızlarından biri haline gelmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Sanayi, ekonomi, turizm, kültür, spor ve gastronomi başta olmak üzere birçok alanda yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirten Er, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya'nın yeniden ayağa kaldırılması için kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti. Er, 'Sadece depremin yaralarını sarmadık, geleceğin Malatya'sını inşa ettik ve inşa etmeye devam ediyoruz' dedi.

Kentte konut ve altyapı çalışmalarının yanı sıra ulaşım, sosyal donatı, spor ve kültür yatırımlarının da sürdüğünü belirten Er, 63 ayrı noktada spor tesisinin yükseldiğini, gençlere yönelik kütüphane ve kültür projelerinin de hayata geçirildiğini kaydetti.

'MALATYA'YI FESTİVALLER VE FUARLAR ŞEHRİ YAPACAĞIZ'

Malatya'nın turizm potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Er, kentin çevre illerle birlikte oluşturulacak destinasyonlarla daha fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapabileceğini söyledi. Arslantepe Uluslararası Yarı Maratonu, Kayısı Festivali ve Uluslararası Beydağı Dağ Bisikleti Yarışı gibi organizasyonların kentin tanıtımına katkı sunduğunu belirten Er, Kültür Yolu Festivali'nin de bu çalışmaların önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Önümüzdeki dönemde uluslararası satranç turnuvası gibi farklı organizasyonların da gerçekleştirileceğini açıklayan Er, 'Malatya'yı festivaller ve fuarlar şehri yapacağız. Buradaki temel amacımız Malatya'nın turizmine yön vermek ve şehrimize daha çok misafir gelmesini sağlamak' diye konuştu.

'MALATYA MUTFAĞININ HAK ETTİĞİ YERE GELMESİNİ İSTİYORUZ'

Gastronominin Malatya'nın turizm vizyonunda önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Er, kentin zengin mutfak kültürünün henüz hak ettiği ölçüde tanınmadığını söyledi.

Gastronomi çalışmalarına katkılarından dolayı şef Ömür Akkor'a teşekkür eden Er, Malatya'nın yöresel yemeklerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kültür Yolu Festivali kapsamında gastronominin de programda yer almasının önemli bir fırsat oluşturduğunu dile getiren Er, Malatya mutfağının ulusal ve uluslararası alanda markalaşmasını hedeflediklerini kaydetti.

Açılışı gerçekleştirilen Gastronomi Merkezi'nin Malatya mutfağının tanıtımında önemli bir rol üstleneceğini ifade eden Er, merkezde kentin geleneksel yemeklerinin ziyaretçilerle buluşturulacağını söyledi.

Kiraz yaprağı sarması, analı kızlı, kayısı, kayısı çekirdeği kahvesi, Akçadağ kömbesi, Arapgir tandır kebabı, tava ve kâğıt kebabı gibi yöresel lezzetlerin merkezde hazırlanacağını belirten Er, ayrıca Malatya Mutfak Sanatları Merkezi kurulacağını açıkladı. İki merkezin koordineli şekilde çalışacağını ifade eden Er, Malatya'nın gastronomi alanında önemli bir destinasyona dönüşebileceğini söyledi.

Er, 'Dünyanın başka bir ülkesinden insanlar kalkıp bir şehrin lezzetlerini tatmaya gidiyor. Bunu en iyi bilen Ömür Akkor kardeşimdir. İnşallah biz de bunu Malatya'da gerçekleştireceğiz' ifadelerini kullandı.

VALİ YAVUZ: GASTRONOMİ TURİZMİN ÖNEMLİ UNSURLARINDAN BİRİ

Malatya Valisi Seddar Yavuz da kentin kadim tarihi ve çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış olması nedeniyle önemli bir kültürel mirasa sahip olduğunu belirtti.

Malatya'nın insan kaynağı, tarihi ve kültürel değerlerinin turizm potansiyeliyle buluşturulması gerektiğini ifade eden Yavuz, gastronominin turizmin en önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi. Yavuz, kentin zengin mutfağının turizm markalaşması açısından önemli bir avantaj sunduğunu kaydetti.

Ünlü şef ve gastronomi araştırmacısı Ömür Akkor ise Malatya'nın yalnızca kayısısıyla değil, yaklaşık 6 bin yıllık yemek kültürü, geleneksel ürünleri ve kendine özgü lezzetleriyle dünya gastronomisinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Malatya'nın gastronomi değerlerinin markalaştırılması gerektiğini belirten Akkor, '2030 Malatya' vizyonuyla kentin gastronomi mirasının aşamalı olarak dünyaya tanıtılabileceğini ifade etti.

Malatya'nın sahip olduğu gastronomik çeşitliliğin dünyada benzerine az rastlanan bir zenginlik olduğunu dile getiren Akkor, insanların artık her yerde bulunan ürünlerden ziyade kendine özgü lezzetleri aradığını vurguladı.

FESTİVALDE KUYU KEBABI İKRAMI

Panelin ardından, geleneksel yöntemlerle ürettiği Şam Çeliği (Damascus tekniği) ile Türkiye'de bu geleneğin son temsilcilerinden biri olan ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü bulunan Yusuf Bayyiğit tarafından kuyu kebabının kesimi gerçekleştirildi. Bayyiğit'in kendi ürettiği Damascus çeliğiyle gerçekleştirdiği kesimin ardından hazırlanan kuyu kebabı, festival alanındaki vatandaşlara ikram edildi. Malatya'nın yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı festival, gastronomi ve kültür buluşmalarının yanı sıra kentin turizm potansiyelinin öne çıkarıldığı etkinliklerle devam etti.