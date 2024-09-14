İnegöl Belediyesi'nin önemli yatırımlarından biri olan İzleme ve Değerlendirme Merkezi uygulaması ile çevreyi kirleten 248 araç sürücüsüne toplam 508 bin 896 lira ceza yazıldı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi İzleme ve Değerlendirme Merkezi ile şehir 7/24 esasıyla anlık olarak izlenerek trafik başta olmak üzere yaşanan tüm aksaklıklar merkezdeki operatörler tarafından anlık saha ekiplerine bildirilip müdahale ediliyor. Bu sayede park ihlalleri, kaldırım ihlalleri, yaya geçidi ihlalleri gibi sorunların ortadan kalkması ve şehir trafiğinde sorunsuz akış sağlanması hedeflenirken, aynı zamanda toplu yaşam alanlarında yaşanan olumsuz davranışların da son bulması adına gerekli adımlar birer birer atılıyor.

TEMİZ ŞEHİR MÜCADELESİNE KAMERALI ÖNLEM

İnegöl Belediyesi'nin hayata geçirdiği İzleme ve Değerlendirme Merkezi sayesinde Belediye Başkanı Alper Taban'ın başlatmış olduğu temizlik konusundaki mücadele de hız kesmeden devam ediyor. Şehrin farklı noktalarına yerleştirilen kameralar ile toplu yaşam alanları gözetim altında tutularak, merkez tarafından kirlilik oluşturan kişiler başta olmak üzere araçlardan sigara izmariti ile çöplerini gelişigüzel atan sürücüler tespit edilip plakalarına cezai işlem uygulanıyor.

248 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 2 BİN 50'ŞER LİRA CEZA YAZILDI

Kimsenin bu güzel şehri kirletmeye hakkı yok diyerek temiz şehir mücadelesini sürdüren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, daha önce de farkındalık çalışmaları ile temizliğin önemine vurgu yaptıklarını ileterek bilerek ve isteyerek kirlilik oluşturan kişilerin de cezasız kalmayacağını bildirdi. Başkan Alper Taban açıklamasında, "Şehrimizde uzun yıllardır sürdürmüş olduğumuz uygulamalar ile temizlik konusuna dikkat çekmeye devam ettik. Her haneye bireysel çöp konteyneri ve geri dönüşüm kutusu dağıtımımız ile atıkların kaynağında ayrıştırılmasını destekledik. Zaman zaman görüntülerde görünen durumlarla karşılaşıyoruz. Elbette asıl mesele ceza kesmek değil bunun farkındayız. Ancak uyarılarımıza rağmen gelişigüzel atıkların atılmasının devam etmesiyle birlikte İzleme ve Değerlendirme Merkezimiz aracılığıyla tespit edilen başta araç içerisinden sigara izmariti atmak olmak üzere çevreyi fütursuzca kirleten herkesle mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda encümen toplantılarımızda gündemimizde olan seyir halinde ve trafik ışıklarında araç içerisinden sigara izmariti atan 248 araç sürücüsüne 2 bin 50'şer liradan toplam 508 bin 896 lira cezai işlem uyguladık. Temiz şehir mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

VATANDAŞLARDAN UYGULAMAYA TAM DESTEK

Öte yandan Başkan Alper Taban ve İnegöl Belediyesi sosyal medyaları üzerinden paylaşılan sigara izmariti atan araçlara cezai işlem uygulaması görüntüleri kısa sürede yüz binlerce görüntüleme alırken, vatandaşlar çevre bilincinin artması adına önemli bir uygulama olduğunu ve desteklerini yorumlarla belirterek tam destek verdi.