Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Edirne Başkanı Muzaffer Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Yunus Sezer’i makamında ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yıldırım, Vali Sezer’e amatör takımlarla ilgili bilgiler verdi.

Vali Sezer, ziyaret nedeniyle Edirne ASKF Başkanı Muzaffer Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti ve amatör takımlar için ellerinden gelen yardımı yapacağını belirtti.

Yıldırım’da Sezer’e kendilerine gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.