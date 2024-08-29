Herkes duysun TV ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programının konuğu olan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Taban, İnegöl’ün şehir olması konusunu da değerlendirdi.BURSA (İGFA) - İnegöl’ün yıllardır şehir olma konusunu dillendirdiğini kaydeden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “67 ilimiz vardı, en son Zonguldak vardı ama üzerine ilave yeni iller eklenerek 81’e yükseldi. O trendi ıskalamışız biz. O dönemde AK Parti yoktu. Keşke o dönemin hükümetleri bir yerleri il yapma kararını almışken, o günün siyasileri bizlere destek verseydi de İnegöl de il olabilseydi.” dedi.

İNEGÖL İLK YENİ İLLERDEN OLACAK

Son dönemde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bin ilçe 100 şehir projesinin İnegöl’ü oldukça heyecanlandırdığını belirten Başkan Taban, “Biz tabelada bir il yazmasa da il hüviyetine bürünmüş yapıdayız. Ancak il olma hususuyla ilgili beklenti, kaynakların yönetimi bu merkezden olduğunda daha etkili bir yönetim modeli ortaya koyma düşüncesi vatandaşlarımızda da karşılık buluyor. Bu nedenle de il olmalıyız düşüncesi ortaya çıkıyor. Buranın yerel yönetimleri de bu konuyu hızlı hızlı çözerler diye bir beklenti var. Bununla alakalı hükümetimiz ‘Biz bunu yapacağız.’ dediğinde, İnegöl’ün ilk yeni illerden olacağını ifade edebilirim…” ifadelerini kullandı.