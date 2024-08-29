İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Herkes Duysun TV ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programının konuğu oldu. Taban programda Gastro İnegöl’de vatandaşa sunulan lezzetlerden bahsetti.BURSA (İGFA) - Öncelikle yeni belediye binasının da içinde bulunduğu sosyal yaşam alanından bahseden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Burayı bir kent meydanı ve yaşam alanı olarak düşünebiliriz. Buradaki çalışma ilk başladığında bir miktar eleştiriler almıştık. ‘Buraya neden belediye binası yapıyorsunuz? Gerek var mı? Buraya bir saray yapıyorsunuz.’ gibi tepkilerle karşılaştık. Ne yaptığımzıın farkındayız, kent meydanı yaptık. Bu alanın altında otopark var, vatandaşlara tamamen açık, ücretsiz olarak kullanabiliyorlar. Hizmet binası, meclis binası, etkinlik ve sergi salonları, nöbetçi kitaphanemiz, beraberinde restoran ve kaferetyalarımız olmak üzere yeşil alanıyla, mimarisiyle güzel bir çalışma olduğunu, İnegöl’e yakıştığını düşünüyorum.” dedi.

“ŞEHİRLER MEYDANLARI İLE ANILIYOR”

Belediye binasının hem mimari anlamda hem de çevresel faktörler sebebiyle kamu binası hüviyetinden uzak olduğunu kaydeden Başkan Taban, “Mimari ve tasarımıyla da özel bir yapı olduğunu hissettiren bir çalışma oldu. Bu noktada çalışma ekibimize de çok teşekkür ediyorum. Bu hizmetleri ve eserleri hep birlikte hayata geçirdik. Biz bu alanın 7/24 yaşadığını gözlemliyoruz. Tüm unsurlarıyla çalışmaya devam ediyor. Bunlar şehirler adına önemlidir. Geldiğinizde buluşacağınız, bir arada olacağınız ve orada var olan fonksiyonlardan istifade olabileceğiniz yapıları çoğaltmakta fayda var, zira şehirler meydanlarıyla anılıyor. Ben tüm fonksiyonları tek tek vatandaşların gelmesini, ziyaret etmesini istiyorum. Fırsat buldukça kendim de gezdiriyorum.” ifadelerini kullandı.

Geçmişte hükümet binası, kaymakamlık lojmanı olarak kullanılan alanın da bir yaşam merkezine dönüştüğünü hatırlatan Başkan Taban, “Hükümet binamızı deprem riski nedeniyle başka bir alana taşıma kararı aldık. O alanı da aynı burası gibi altına otopark, üstüne de peyzaj çalışmalarıyla tamamlayarak halkımıza sunduk. Karşısında da bir adamız var, o adanın da aynı şekilde üzerindeki yapıları kaldırdık ve oraya da sadece Gastro Kafe yapısı kurduk. Tüm çevre duvarlarını kaldırarak davetkâr bir şekilde halkımıza açtık. Orada da bilhassa gençlerimize kendi hazırladığımız tatlar, lezzetler sunuluyor. Gerçekten kalite olarak, içerik olarak güvenerek alıp kullanabilecekleri ürünler ortaya çıktı. Tüm halkımızı da orada görmek, orayı deneyimlediklerini görmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

İnegöl’ün geleneksel tat ve lezzetlerine de değinen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Şerbetlerimiz var. Geçtiğimiz günlerde de Türk mutfağını kutladığımız haftada İnegölümüzde şerbetler konusunu işlemiştik. Burada da gülhatmi, reyhan şerbeti, üzüm, şıra, vişne şerbetleri gibi tatları Gastro İnegöl merkezimizde tadımlatıyoruz. Her gün menümüzde birkaç tanesi sunuluyor.” dedi.