Bursa İnegöl Belediyesi, spor alanında kariyer hedefleyen gençler için önemli bir hizmeti daha hayata geçirdi.BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi, spor alanında kariyer hedefleyen gençlere yönelik önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından “Hayaline Belediyenle Koş” sloganıyla başlatılan hazırlık kursları, alanında uzman antrenörler eşliğinde haftada 6 antrenmanla gençlere kapsamlı bir eğitim süreci sunuyor.

BAŞKAN ALPER TABAN’DAN GENÇLERE MORAL ZİYARETİ

Gençlerin fiziksel gelişimlerini desteklemeyi ve onları hedeflerine bir adım daha yaklaştırmayı amaçlayan kurslarda hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban beraberindeki meclis üyesi heyetiyle birlikte kursları ziyaret etti. Başkan Alper Taban, antrenman yapan öğrencilerle bir araya gelerek hem moral verdi hem de başarı dileklerinde bulundu.

SPOR LİSESİ BAŞARILARINDA İNEGÖL BELEDİYESİ KURSLARININ KATKISI

Kültür Park ve İnegöl İlçe Stadyumu’nda devam eden kurslar kapsamında, İnegöl Belediyesi’nin spor lisesine hazırlık kurslarına katılan öğrenciler önemli bir başarıya imza attı. 11 Temmuz 2025 tarihinde başlayan Spor Lisesi Giriş Sınavı’na katılan 85 kursiyerden 50’si sınavı kazanarak okula giriş hakkı elde etti. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için toplam kontenjanın 90 kişi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, kazanan öğrencilerin %56’sını İnegöl Belediyesi kursiyerleri oluşturdu. Ayrıca, farklı liselerde 9. sınıfı tamamlamış ve spor lisesine geçiş yapmak isteyen öğrenciler için de İnegöl Belediyesi tarafından özel hazırlık kursları düzenleniyor. Bu sayede hem yeni kayıt yaptıracak öğrencilere hem de yatay geçiş yapmak isteyen gençlere destek olunuyor.

“ÖĞRENCİLERİMİZ BURADA AŞKLA, ZEVKLE ÇALIŞIYOR”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, spor lisesi sınav sonuçlarının ardından Kültür Park içerisindeki kursları ziyaret etti. Spor lisesine yerleşen öğrencileri tebrik eden Taban aynı zamanda BESYO ve POMEM sınavlarına hazırlanan sporcularla da bir araya geldi. Başkan Alper Taban konuşmasında, “BESYO ve POMEM sınav hazırlıkları kapsamında sporcularımızı ziyaret ettik. Öğrencilerimiz burada aşkla, zevkle, heyecan verici bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Spor lisesi sınavı sona erdi. Yaklaşık 85 kursiyerimizden 50’sinin spor lisesine yerleştiğini öğrendim. Bu da beni gerçekten çok mutlu etti. Sporcu arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum.” dedi.

“KURS KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR, SPOR SALONUMUZA BEKLİYORUZ”

Devam eden kayıt süreci hakkında da bilgi veren Başkan Alper Taban, “BESYO, POMEM, PMYO kurs kayıtları devam ediyor. Bu sınavlara başvurmak isteyenler Kültür Park içerisindeki kapalı spor salonumuza gelerek başvuru yapabilir, detaylı bilgi alabilirler. Tüm öğrencilerimize başarılar ve kolaylıklar diliyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.