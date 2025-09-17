İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi, üyelerini sporun etrafında bir araya getirmeye devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bu yıl ilk kez düzenlenen “İMO Bursa Ayak Tenisi Turnuvası”, Hüdavendigar Kent Parkı Tenis Kortları’nda renkli görüntülere sahne oldu.

İMO Bursa Şubesi Spor Komisyonu’nun katkılarıyla hayata geçirilen turnuvada 16 takım mücadele etti. İlk kez ayak tenisi oynayan inşaat mühendisleri, hem eğlendi hem de meslektaşlarıyla sosyalleşme fırsatı buldu. İki gün süren organizasyonda sporun birleştirici gücü ön plana çıktı.

Turnuvaya katılan inşaat mühendislerine, takımlara destek olan meslektaşlarına, ailelerine ve Turnuvayı düzenleyen Spor Komisyonu’na teşekkür eden İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Atilla Erdem, İMO Bursa Şubesi’nin büyük bir aile olduğunu belirterek, bu etkinliklerle birlikte daha da büyüdüklerini söyledi. İnşaat mühendislerinin hayatın her alanında olduğu gibi sporda da güzel başarılara imza attığını kaydeden Erdem, yeni etkinlikler düzenlemeye ve üyeleri buluşturmaya devam edeceklerini vurguladı.

İki gün boyunca centilmence devam eden Turnuvada şampiyonluğu Enginarspor, 2’nciliği Anadolu Kartalları, 3’ncülüğü Tenis Dinamik takımları kazandı.

Turnuvaya katılan inşaat mühendisleri ayak tenisini ilk defa oynadıklarını ve çok güzel bir spor dalı olduğunu belirterek, İMO Bursa Şube Başkanı Serdar Atilla Erdem’den önümüzdeki yıllarda da turnuvanın devam etmesini istediler.