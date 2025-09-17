Tofaş Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde 18-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 25. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nda heyecan yarın başlıyor.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ın 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında ev sahipliğini yaptığı geleneksel Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası 18-20 Eylül 2025 tarihleri arasında Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda basketbol şölenine sahne olacak. Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına her sezon öncesi geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 25.’si gerçekleştirilecek turnuvaya ev sahibi TOFAŞ'ın yanı sıra Trabzonspor Basketbol, Aliağa Petkimspor ve Mersin Spor takımları katılacak.

Basketbol Süper Ligi ilk hafta maçları öncesi son prova niteliğini bu önemli organizasyonun bilet satışları Biletix.com’dan online olarak gerçekleştirilirken, gişe bilet satışı ise turnuva boyunca saat 11.00’den itibaren Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu bilet gişesinden yapılacak. Turnuvadaki tüm karşılaşmalar için ayrı ayrı, maçlık bilet satışı yapılacak.

Ayrıca 18-19-20 Eylül tarihlerinde (11.00-20.00 saatleri arasında) Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu bilet gişesinden 2025-2026 sezonu kombine satışları da gerçekleştirilecek olup, yeni sezon kombineleri turnuvadaki tüm maçlarda geçerli olacak.

25. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası’nda tüm maçlar TOFAŞ Spor Kulübü YouTube sayfasından canlı yayınlanacak.