Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'ndeki ifade işlemi saat 09:50 itibariyle başladı.İSTANBUL - BURSA (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan bilgilendirmeye göre, Ekrem İmamoğlu'nun saat 09.50’den itibaren, avukatları Kemal Polat, Mehmet Pehlivan ve Nusret Yılmaz eşliğinde ifade vermeye başladığı duyuruldu.

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in tehdit edilmesi" ve "Bilirkişinin ifşa edilmesi" soruşturmaları kapsamında ifade vermek üzere eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde olan İmamoğlu'na destek olmak için CHP, İYİ Parti milletvekilleri de adliye önünde bekleyişlerini sürdürüyor.

Bursa'dan da destek amacıyla yoğun katılımın olduğu Çağlayan Adliyesi önünden paylaşımda bulunan Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de, "Ya hep beraber, ya hiçbirimiz" diyerek, "Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız Nihat Yeşiltaş, Parti Meclis Üyemiz Canan Taşer, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve partililerimiz ile birlikte Çağlayan Adliyesi'nde TBB ve İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız" mesajını verdi.

https://twitter.com/mustafabozbey/status/1885232382652907872

Çağlayan Adliyesi önünde meydanda polis araçları ve TOMA'lar yer aldı, zırhlı araçlar konuşlandırıldı.