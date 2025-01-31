Karşıyaka muhtarları ile bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, dirençli kent çalışmalarından, ulaşım ve atık yönetimine kadar hayata geçirecekleri projeleri açıkladı. Yurttaşlara sağlıklı ve uygun fiyatta ürün sağlayacak eski Tansaş modelini hayata geçirmek için çalışmaların sürdüğünü aktaran Başkan Tugay, yeni nesil troleybüslerin de ilk olarak Karşıyaka'da sefere başlayacağını duyurdu. İZMİR (İGFA) -İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka'da görev yapan mahalle muhtarları ile buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan ile belediye bürokratlarının da yer aldığı toplantıda, kente ve ilçeye yönelik hayata geçirilmesi planlanan projeler konuşuldu. Kültürpark 1 No'lu Hol Çetin Emeç Toplantı Salonu'ndaki buluşmada konuşan Başkan Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Karşıyaka’da inşa edilen ancak yapımı bir süredir duran opera binasını yapacaklarını belirtti.

ÜRÜNLER ÜRETİCİDEN ALINACAK, TAZE SATILACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yurttaşlara kaliteli, sağlıklı ve uygun fiyata ürün sağlamak için tanzim satış noktalarını yeniden hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti. Başkan Tugay, “Bu mağazalarda her şey piyasa fiyatının yüzde 20 belki yüzde 25 altında olacak. Ürünler taze olacak. Üreticiden alacağız. Başarılı bir tanzim satış mağazası zinciri kurmayı hedefliyoruz. Henüz yer konusu net değil. Tansaş ismini sattıkları için yeniden kullanamıyoruz ama model olarak ona benzeyecek” dedi.

“YÜKSEK RİSKLİ GÖRDÜĞÜMÜZ BİNALARIN YENİLENMESİ İÇİN KOLAYLAŞTIRICI DAVRANACAĞIZ”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depreme dirençli kent çalışmalarına Bornova ve Bayraklı’nın ardından Karşıyaka ile devam edeceklerini de söyleyen Başkan Cemil Tugay, “Gelecek aylarda Karşıyaka'da hem mikrobölgeleme hem de yapı envanter çalışması başlayacak. 30 Ekim 2020 İzmir depreminin ardından çok şey yaşadık. Kararlıyım. Bunun önemini biliyorum. Riskli gördüğümüz yapılarla ilgili bina sahiplerini bilgilendireceğiz ve ne gerekiyorsa yapacağız. Amacımız kimseyi sıkmak, üzmek değil. Ama herhangi bir risk oluşmaması adına bina sahiplerine verebileceğimiz tüm desteği vererek, binanın bir an önce dönüşümünü sağlayacağız” diye konuştu.

“KARŞIYAKA PİLOT İLÇE OLACAK”

Başkan Tugay, çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşım hedefleri doğrultusunda ulaşım filosunu, dinamik şarjlı elektrikli otobüslerle güçlendireceklerini ifade ederek, “Karşıyaka’ya troleybüs getireceğiz. Yeni nesil troleybüsler hem konforlu hem kapasitesi yüksek ve çevreci. Umduğumuz başarıyı yakalarsak İzmir'in pek çok yerine yayacağız” dedi.

ÇÖPLER İÇİN FRANSA MODELİ

İzmir’in genelinde çöplerin evde ayrıştırılarak toplanacağını da ifade eden Başkan Tugay, “Evde çöp ayrıştırma işi İzmir’de zorunlu olacak. İsviçre, Almanya, Fransa’da olduğu gibi. Hiç geri dönüştürülmeyen çöp kalmasın istiyoruz” dedi.

Başkan Tugay, Karşıyaka'da bulunan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğuna geçen Kent Ormanı'nda da gerekli düzenlemelerin yapılacağını aktardı.