Yerel seçim için sahaya inen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmamoğlu’nu ‘Yan gel yat Osman’ diyerek hedef aldı. İBB’nin 10’larca projesine, Belediye Meclisi ve kamu kurumlarıyla engel olunduğu biliniyor. Buna rağmen Erdoğan, “İktidarımızın 21 yılı aşkın dönemin hiçbir safhasında belediyelerimizi siyasi rengine göre ayırmadık” iddiasında bulundu.

Yerel seçim için sahaya inen ve Cumhur İttifakı’nın İBB Adayı Murat Kurum için oy isteyen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yine Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldı. Erdoğan, 5 yıllık hizmet döneminde 10’larca engellemeyle karşı karşıya kalmasına rağmen birçok projeye imza atan İmamoğlu hakkında, “Kimin şehrine aşkla hizmet ettiği, kimin de 5 yıl boyunca ‘3 dönüm bostan yan gel yat Osman’ misali vaktini boşa geçirdiği netleşiyor. Sandıkta millete hesap verme günü yaklaştıkça birilerinin dizleri titremeye, paçaları tutuşmaya başladı” ifadelerini kullandı.

“BİZİM DE HATAMIZ KUSURUMUZ OLABİLİR”

AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim ile ilgili İstanbul'da katıldığı tüm programlarda Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmesi üzerine İBB'de çoğunlukta bulunan Ak Parti'nin projeleri onaylamadığı, İktidarın da bakanlıklar nezdinde İBB Projelerine onay vermediği konuşuluyordu. TELE1 Ekrem İMimağlu'nun İBB başkanlığı döneminde onaylamadığı 45 Projesine ulaştı.

İŞTE İMAMOĞLU’NA YÖNELİK ENGELLEMELER

TELE1, Erdoğan’ın sözlerinin ardından, iktidarın 5 yıllık hizmet döneminde İBB’ye yönelik engellemelerin arşivini açtı.

İşte madde madde İBB’ye yönelik iktidar engellemeleri:

1. Uzun zamandır İstanbul Büyükşehir Belediyesi‘ne bağlı olan BELTUR tarafından işletilen İstanbul’un tarihi sembollerinden Galata Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlandı. Giriş ücreti 30 TL’den 100 TL’ye çıkarıldı.

2. İstanbul Vakfı’nın Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti ulaştırmak üzere düzenlediği bağış kampanyasına izin verilmedi.

3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Halk Ekmek büfelerinin sayısını arttırma girişimi İBB Meclisi’nde AKP ve MHP grupları tarafından kabul edilmedi.

4. İBB tarafından 0-4 yaş arası çocukların annelerine verilen ve yaklaşık 100 bin annenin yararlandığı ücretsiz ulaşım kartları Sayıştay tarafından mevzuata aykırı bulundu.

5. Sayıştay yine İBB’nin üniversite öğrencilerine yaptığı burs yardımını ve ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtılan Halk Süt’ü mevzuata aykırı buldu.

6. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında İBB’nin 1000 yeni taksi plakası teklifi defalarca reddedildi.

7. İBB’nin salgın önlemleri kapsamında yardıma muhtaç vatandaşlara destek için başlattığı bağış kampanyası için açılan hesaplara bloke kondu.

8. AKP’li Zeytinburnu Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ‘500İG gezici kütüphane eğlenerek öğreniyoruz’ adlı etkinlik otobüsünü bulunduğu alandan kaldırdı.

9. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim vaatlerinde olan Saraçhane binasının kütüphaneye dönüştürülmesi için 30 Temmuz 2019’da İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na yapılan başvuru, 26 Mayıs 2021’de gecikmeli bir şekilde onaylandı.

10. KİPTAŞ’ın AKP döneminde 300 milyon liraya aldığı arsalar, 23 Haziran 2019 seçimleri sonrasında AKP grubunun teklifi ve oylarıyla “yeşil alan” ilan edildi.

11. Göçme tehlikesi ile karşı karşıya bulunan tarihi Yerebatan Sarnıcı’nı güçlendirme projesi ilk önce reddedildi. Geciktirilen proje 66 gün sonra onaylandı.

12. Belediye şirketlerine ve iştiraklerine yönetici atama yetkisi, belediye başkanlarından alınarak belediye meclisine verildi.

13. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘150 mahalleye 150 kreş’ sloganıyla başlattığı “Yuvamız İstanbul” projesi kapsamında Bahçelievler ve Büyükçekmece’de yapılması planlanan iki alandaki plan değişikliği AKP- MHP grubu tarafından reddedildi.

14. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) tarihi Haydarpaşa Garı’nın ve Sirkeci Garı’nın atıl durumda olan depo sahaları bölgesini ”kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere” kiraya vermesi ihalesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katılması engellendi.

15. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketlerinden Hamidiye Su A.Ş.’ye kamu kurumları tarafından Ekrem İmamoğlu seçimi kazandıktan sonra ambargo uygulandı.

16. İBB’nin mülkiyetinde bulunan sosyal konutların dar gelirli vatandaşlara verilmesiyle ilgili teklif, İBB Meclisi’nde AKP Grubu tarafından onaylanmadı.

17. Sağlık Bakanlığı, hastane kantinlerini işleten İBB şirketi BELTUR ile olan sözleşmesini yenilemediği için toplam 48 hastane kantinini kapattı.

18. İBB’nin 209 bin İstanbullunun oy kullanarak seçtiği Taksim Meydanı’nı projesi günlerce Koruma Kurulu tarafından gündeme alınmadı.

19. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP’nin çoğunluğu elinde bulundurduğu İBB Meclisi’nin, depreme karşı önlemler çerçevesinde kentsel dönüşümü hızlandırmak adına çatıların kat olarak kabul edilmesine yönelik düzenleme AKP Grubu tarafından reddedildi.

20. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile İBB ve ilçe belediyeler arasında İstanbul sınırları içerisinde bulunan gayrimenkullerin durum sorgulamasına olanak veren protokol, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından kısıtlandı.

21. İBB Teftiş Kurulu’nun önceki döneme ait yolsuzlukları soruşturduğu 50 klasöre İçişleri Bakanlığı “Biz bakacağız” diyerek el koydu. Aylarca bir gelişme yaşanmadı.

22. AKP ve MHP, “Uyuşturucu ile mücadele komisyonu” ve “Toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonu” kurulması kararlarına destek vermedi.

23. İstanbul’daki cemevlerinin imar planlarına ibadethane olarak işlenmesine dair önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

24. AKP döneminde İBB’de Cumhurbaşkanlığı’na 480, AKP Genel Merkezi’ne 8, AKP İl Başkanlığı’na 62, Irak Devlet Başkanı’na 6, TBMM Başkanlığı’na 54, Okçular Vakfı’na 4, TÜGVA’ya da 5 araç tahsis edilmesine ilişkin soruşturma başlatmak isteyen İBB’ye İstanbul Valiliği izin vermedi.

25. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011 yılında açıkladığı Kanal İstanbul’a karşı hazırladığı afişlerle ilgili soruşturma başlatıldı.

26. Hiçbir kamu bankası İBB’ye kredi vermedi, bu konuda geri dönüş bile yapılmadı.

27. Taksim Gezi Parkı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mülkiyetinden alınarak Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na geçirildi.

28. Metroda internet projesi İBB Meclisi’nde engellendi.

29. Metro yapımı için alınmış kredi VakıfBank tarafından İBB’den alındı.

30. Hafriyat alanlarının işletilmesinden elde edilecek gelirden ilçe belediyelerine kaynak aktarılması İBB Meclisi çoğunluğu ile kararlaştırıldı, İBB’nin geliri azaltıldı.

31. Şehir Tiyatroları yönetim ve oyuncu kadrosunda yapılmak istenen değişiklikler İBB Meclisi’nde reddedildi.

32. İBB’nin çocuklara ilişkin nitelikli ve sürdürülebilir politikalar geliştirmek üzere Boğaziçi Üniversitesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ile yapmak istediği iş birliği protokolü İBB Meclisi’nde reddedildi.

33. Deniz doldurularak oluşturulan yeşil alanlar üzerinde çay bahçesi, büfe ve tesislerin işletilmesi hakkının 5 yıl süreyle Beltur A.Ş’ye verilmesi, Emirgan Korusu’ndaki Beyaz Köşk’ün Beltur tarafından işletilmesi teklifleri İBB Meclisi’nde reddedildi.

34. İBB Meclisi 2020 yılı borçlanma onayını geç vererek İstanbul’u 192 milyon TL ek maliyete yol açtı.

35. Melen Barajı’ndaki çatlağın tespiti için ilgili araştırma komisyonu kurulması önergesi İBB Meclisi’nde reddedildi.

36. Marmaray’ın yapımı sırasında Altıntepe Mahallesi’nde TCDD tarafından oluşturulan mağduriyeti giderecek İBB’nin üst geçit projesi aylarca onay için bekletildi.

37. Güçlendirilmesi yapılacak köprü ve duvarların, deniz yapılarının, üst-alt geçitlerin projelerinin hazırlanması ile ilgili hizmet alım ihalelerinin, gelecek yıllara yaygın olarak yapılmasıyla ilgili teklifi İBB Meclisi’nde reddedildi.

38. 300 otobüs alımının onayı aylarca Cumhurbaşkanlığında bekletildi.

39. İBB, önceki dönemde AKP’li vekil ve üst düzey yöneticilerin kullandığı Ümraniye’deki havuz ve spor tesisini otizmliler ve down sendromlu çocukların hizmetine sundu. Yaşanan adli süreç sonrası mahkemeden tesisin kapatılması AKP’li Ümraniye Belediyesi’ne verilmesi kararı çıktı.

40. İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’nın TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeler mevkiindeki trafik yoğunluğunun önlenmesi için hazırladığı projeye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nden 16 ay sonra olumsuz yanıt geldi.

41. İBB Meclisinde çoğunluktaki AKP ve MHP grubu dernek ve vakıflara tahsis edilen yurt binalarının İBB’ye iade edilmesine engel oldu.

42. İBB’nin yıkım kararı aldığı Üsküdar’daki kaçak kafeler, Üsküdar Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı imar planı ile yasal hale getirildi.

43. AKP’li Ümraniye Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iftar çadırı kuracağı alanı belediye araçlarıyla kapattı.

44. İBB’nin 2019 yılındaki Silivri merkezli depremde hasar gören Avcılar Hacı Tükenmez Camisi’ni yeniden inşa etmesine Diyanet İşleri Başkanlığı engel oldu.

45. İncirli Sefaköy Beylikdüzü Metrosu, finansmanı ve yatırımcısı hazır olmasına rağmen, hükûmet tarafından yıllardır onaylanmadı.