BAYRAMPAŞA / İSTANBUL - İBB, ‘Yuvamız İstanbul’ kreşleri üretiminde yeni bir sisteme geçti. Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi’ndeki “Yuvamız İstanbul” kreşi, modüler prefabrik sistem kullanılarak inşa edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11 Eylül 2023’ten itibaren minik öğrencileri ağırlamaya başlayan yeni nesil kreşte hem incelemelerde bulundu hem de çocuklarla renkli sohbetler gerçekleştirdi. Kreş yapımında bazı ilçelerde arazi ve yapılaşmayla ilgili yaşadıkları sorunları, bu yöntemle çözdüklerini ve çözmeye devam edeceklerini vurgulayan İmamoğlu, “Buralar -Allah korusun ama- bir afet anında, bizim en dayanıklı, en güçlü noktalarımızın arasında olacaklar. Ve buralarda çocuklarımız, anneler, aileler bir kısım eğitimlerine devam edecekler. Kendilerini güvende hissedecekler. Bu ve buna benzer hizmetleriyle de sürdürülebilir bir afet yönetim modelini de kentimize kazandırıyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), modüler prefabrik sistem kullanılarak üretilen Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi’ndeki “Yuvamız İstanbul” kreşini 11 Eylül 2023’te hizmete aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1650 metrekare alan üzerine kurulu, 200 metrekare inşaat alanına sahip, iki derslikli yeni nesil kreşte incelemelerde bulundu. İnceleme gezisinde İmamoğlu’na, CHP Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Hasan Mutlu eşlik etti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay’dan kreşle ilgili teknik bilgiler alan İmamoğlu, yeni nesil prefabrik kreşlerin arttırılması yönünde çalışmalar yapacaklarını aktardı.

“BAZI İLÇELERDEKİ ARAZİ VE YAPILAŞMA SORUNLARINI AŞABİLMEK ADINA…”

Minik öğrencilerini ağırlamaya başlayan kreşi, şantiye halindeyken de ziyaret ettiğini aktaran İmamoğlu, “İstanbul'un en şık, en donanımlı özel öğretim kurumları noktasında, bütün vatandaşlarımıza eşit hizmet vermeyle ilgili yapılarımızı yaptık. Artık 100 sayısına geldik. Hatta aşıyoruz da şantiyelerimizle birlikte. Ama bazı ilçelerde arazi sorunumuz var, yapılaşmayla ilgili sıkıntılarımız var arsaların statüsüyle ilgili. Bu konularda, bu sorunları aşabilmek adına da prefabrik yapı üniteleriyle beraber yapılmasının, nasıl bir yöntemle çözülebileceğine arkadaşlarım yoğunlaştılar ve Fen İşleri bünyesinde, Proje Etüt bünyesinde yapılan çalışmalarla. Burada gördüğünüz bu üç ana prefabrik yapının, modüler bir yapı olarak yan yana getirildiğinde, iki derslikli çok şık bir kreşimizin bittiğini ve hayata geçtiğini gördük. Kışın ortasında sıcacık, konforlu, ışıl ışıl, parkın içerisinde. Parkta sosyal kullanımları ona göre, çocuklara göre tasarlanmış çok şık bir kreşimiz yapıldı” dedi.

“BU MANTIKLA İSTANBUL'UN BİRÇOK NOKTASINDA AŞAMADIĞIMIZ SORUNLARI DA AŞARAK…”

Bu sistemle, inşaat alanının büyüklüğüyle doğru orantılı olarak, daha çok sayıda derslik yapılmasının mümkün olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

“Atölye bölümü, esas işlerin yapıldığı bölüm. Hatırladığım kadarıyla 1-1,5 ayda montajlarıyla, ince işleriyle toparlanabilecek bir yapı düzeni söz konusu. Bu mantıkla biz, İstanbul'un birçok noktasında aşamadığımız sorunları da aşarak, kreş sayımızı çok daha yukarılara, inşallah 150’nin de üstüne taşıyacağımız dönemde, bize çok büyük katkı sunacak estetik olarak da mimari olarak da çok değerli bir noktada. Burası Bayrampaşa'da çok önemli bir spor kompleksi. Burada çocuklar var, gençler var, farklı branşlarda spor yapan arkadaşlarımız var. Bayrampaşa, çok yetenekli insanlarımızın yaşadığı çok özel bir ilçemiz. Bu konuda ilçe belediye başkan adayımızla da konuştuğumuzda, buraya renk getirdiğini ve renk kattığını gördük. İnşallah bu prefabrik yapıları yoğunlaştıracağız.”

“BURALAR BİR AFET ANINDA, BİZİM EN DAYANIKLI, EN GÜÇLÜ NOKTALARIMIZIN ARASINDA OLACAKLAR”

Prefabrik yöntemle inşa edecekleri kreşlerin, deprem ve benzeri afet anlarında önemli işlevler göreceğini kaydeden İmamoğlu, “Buralar -Allah korusun ama- bir afet anında, bizim en dayanıklı, en güçlü noktalarımızın arasında olacaklar. Ve buralarda çocuklarımız, anneler, aileler bir kısım eğitimlerine devam edecekler. Kendilerini güvende hissedecekler. Bu ve buna benzer hizmetleriyle de sürdürülebilir bir afet yönetim modelini de kentimize kazandırıyoruz. Dayanıklı bir kent üretme konusunda, buraya gösterdiğimiz 100 milyonlarca liralık yatırımımız, aslında bir yanıyla evet çocuklarımız için müthiş bir gelecek yatırım, ama bir yanıyla da afet anında güçlendirilmiş bir kentin varlığı konusunda önemli bir yatırım. Hayırlı olsun. Çok beğendim” ifadelerini kullandı.

BAYRAMPAŞA’DAKİ İBB ŞANTİYELERİNİ GEZDİ

İmamoğlu, kreşte eğitim gören miniklerle de bir araya geldi. İmamoğlu ve minik öğrenciler arasında renkli sohbetler gerçekleşti. İmamoğlu, kreş ziyaretinin ardından İBB’nin Bayrampaşa’daki bazı şantiye alanlarında da incelemelerde bulundu. İmamoğlu; Kartaltepe Mahallesi’ndeki Zeminaltı Otopark ve Camii İnşaatı ile Kocatepe Mahallesi’ndeki Pazar Caddesi 26. Sok. Zeminaltı Otopark İnşaatı şantiye alanlarına ziyaretler gerçekleştirip, İBB bürokratlarından bilgi aldı.

ÖMÜRLERİ 250 YIL

Toplam maliyeti 5.737.935 + KDV olan ve modüler prefabrik sistem kullanılarak üretilen kreşte, 40 öğrenci kapasiteli 2 derslik mevcut. Ön üretimli 5 modülün bir araya gelmesiyle oluşturulmuş olan yapının taşıyıcı sistem ömrü, yapılan yaşlandırma testlerine göre 250 yıl olarak hesaplandı.