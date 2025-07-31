Efes Selçuk Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen “İlmik İlmik” adlı tiyatro oyunu izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Efes Selçuk Amfi Tiyatro’da sahnelenen oyunu çok sayıda tiyatrosever izledi.

12 Eylül Askeri Darbesi öncesinde Ege’nin bir köyünde yaşanan olayları, üreticilerin yaşadıkları zorlukları ve sosyal hayatı çarpıcı bir dille anlatan oyun büyük beğeni topladı.

Efes Selçuk’ta tiyatronun gelişmesine büyük emek veren merhum Hasan Öztürk’ün yazdığı oyunun yönetmenliği Efes Selçuk Belediyesi Tiyatro Eğitmeni Gülhan Ayhan tarafından yapıldı.

Hasan Öztürk’ün 12 Eylül döneminde tutuklu bulunduğu Konca Askeri Tutukevi’nde yazdığı oyunun sonunda sahneye çıkan Gülhan Ayhan; “Hasan Hoca bu oyunu çok zor şartlar altında yazmış ve metnini tahliye olan bir tutuklunun montunun omzuna dikerek dışarı çıkarılmasını sağlamış. Dolayısıyla “İlmik İlmik” hepimiz için çok kıymetli bir oyun. Ben en başta Hasan Hocamızı saygıyla anarak, bu oyunun sahnelenmesi için aylardır emek veren tüm arkadaşlarıma ve değerli seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Daha birçok oyunda görüşmek üzere” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, oyunun sonunda Efes Selçuk Belediye Tiyatrosu oyuncularını başarılı performansları için tebrik etti.