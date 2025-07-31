Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz etkinlikleri kapsamında Sakarya’nın gençlerini Macerapark’ta düzenlenecek ücretsiz “Gençlik Kampı” programında misafir ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarını dolu-dolu geçirmek isteyen gençler için özel bir etkinliğe daha imza atıyor.

GENÇLER DOĞANIN KALBİNDE BULUŞACAK

Macerapark’ta düzenlenecek ücretsiz “Gençlik Kampı” programıyla, 15-24 yaş arası gençler doğayla iç içe, eğlence dolu bir deneyim yaşayacak.

Programda, voleybol, halat çekme, dart, langırt turnuvaları, doğa yürüyüşü ve dinletiler yer alacak.

WWW.SAKARYA.BEL.TR ADRESİNDEN

Kamp çadırlarında gerçekleştirilecek etkinlik, erkek katılımcılar için 8 Ağustos Cuma, kadın katılımcılar için ise 9 Ağustos Cumartesi tarihlerinde gerçekleştirilecek. 1 Ağustos tarihi itibarıyla başlayacak kayıtlar ise sakarya.bel.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

“TÜM GENÇLERİMİZİ BEKLİYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Farklı yaş gruplarından gençlerimizi misafir edeceğimiz bu özel kampta hem eğlenecek hem de yeni dostluklar kuracakları bir ortam hazırlıyoruz. Tüm gençlerimizi tamamen ücretsiz olarak katılım sağlanabilecek ‘Gençlik Kampı’ programımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.