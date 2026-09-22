Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, kent genelinde içme suyu altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak amacıyla yatırımlarını sürdürüyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hayata geçirdiği sürdürülebilir altyapı hamleleriyle yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor.

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bozkurt ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları tamamlanarak hizmete alındı. 70 milyon TL yatırımla hayata geçirilen projeyle, ilçe merkezinin uzun vadeli içme suyu ihtiyacı güvence altına alındı.

Proje kapsamında, bölgede açılan yeni ve yüksek verimli içme suyu kaynağından ilçe merkezindeki ana içme suyu depolarına uzanan 11 bin 500 metrelik yeni iletim hattının yapımı tamamlandı.

Devreye alınan modern teknolojiye sahip bu hat sayesinde, Bozkurt ilçe merkezindeki içme suyu depoları artık çok daha yüksek debide ve üstün kalitede içme suyuyla beslenecek.



'VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZDİR'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna erişiminin en temel hizmetlerden biri olduğunu belirterek, altyapı yatırımlarının kentin dört bir yanında devam edeceğini söyledi.

Başkan Çavuşoğlu, 'Denizli'mizin her noktasında vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenilir ve kesintisiz içme suyuna ulaşması bizim en temel önceliklerimizden biri. Bozkurt ilçemizde 70 milyon TL yatırımla tamamladığımız 11 bin 500 metrelik yeni içme suyu iletim hattıyla ilçemizin su altyapısını önemli ölçüde güçlendirdik. Bozkurt'un uzun yıllar boyunca ihtiyaç duyacağı içme suyunu güvence altına alan bu yatırımımız ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun' dedi.