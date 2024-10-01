Bilimsel gelişmelerin paylaşılması ve klinik uygulamaların en güncel bilgiler ışığında yeniden değerlendirilmesi amacıyla ilk kez düzenlenen 1. Pediatrik Psikofarmakoloji Okulu etkinliğine Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ev sahipliği yaptı.BURSA (İGFA) - Geleneksel hale getirilmesi hedeflenen ve “Pediatrik Psikofarmakolojinin Temelleri” ana başlığıyla Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; BUÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Eren, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Neslihan İnal, çok sayıda çocuk psikiyatri hekimi katıldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONUSUNDA BUÜ’DEN TAM DESTEK

Organizasyonun açılış töreninde konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Cafer Çiftçi, ilk kez düzenlenen böylesine özel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan ötürü büyük bir memnuniyet duyduklarını kaydetti. Sürdürülebilirlik konusuna işaret eden Prof. Dr. Cafer Çiftçi; “Üniversiteler, geçmişten gelen bilgiyi geleceğe doğru bir şekilde aktarmak ve geleceğe yön vermek konusunda önemli kurumların başında geliyor. Ancak bunun dışında gelecekte var olabilmek için ruh sağlığı düzgün çocuklar ve gençlerle kurulu bir dünya düzeninin sağlanması konusunda da eğitim kurumlarına büyük iş düşüyor. Bu noktada sürdürülebilirlik yaşamak zorunda olduğumuzu her alana giriyor. Etkinliğin içeriğinin çocuklarımız ve gençlerimizin sağlıklı yetiştirilebilmeleri adına da ayrıca önem taşıdığını biliyoruz. Programın düzenlenmesinde işbirliği sağlayan Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği’ne, ilgili anabilim dalı hocalarımıza, emeği bulunan ve katılan tüm konuklara ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“PSİKİYATRİ HEKİMLERİMİZ ÇOK DEĞERLİ”

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Eren ise işi gereği çocuklarla son derece yakından ilgilendiğini belirterek; “Çocukları muayene etmek için normalden daha fazla hassasiyet gösteriyoruz. Ruh bizim için çok önemli. Çocuklarımızın ve gençlerimizin ruhlarına dokunmadan başarılı bir tedavi uygulamamızın imkanı yok. Psikiyatri hekimlerimiz bu anlamda çok değerli. Onların son derece özel bir iş yaptığına inanıyorum. Bugünkü etkinliğin de her anlamda hayırlı geçmesini diliyorum” açıklamasında bulundu.

GELECEK NESLİN RUH SAĞLIĞI İÇİN SORUMLULUK ALDILAR

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Neslihan İnal da ilk kez düzenledikleri etkinlik nedeniyle son derece heyecanlı olduklarının altını çizdi. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin kıymetli katkılar verdiğini belirten Prof. Dr. Neslihan İnal; “Başından beri bize çok yardımcı oldular. Burada çok gurur duyduğum bir anabilim dalı var. O da çocuk ve ergen psikiyatrisi anabilim dalı. Orada gelişimlerine tanık olduğum, az çok birlikte bir şeyler yapabildiğim 3 değerli akademisyen hocamız var. Başta anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Caner Mutlu olmak üzere yine çok kıymetli Doç. Dr. Şafak Eray Çamlı ve Doç. Dr. Serkan Turan, gerçekten çok emek verdiler. Onların bu programdaki katkıları asla yadsınamaz. Tüm dileğimiz bu etkinliğin geleneksel hale getirilmesidir. Gelecek neslin ruh sağlığı açısından sağlıklı yetiştirilmesi için son derece önemli görevler üstlenmiş bir camiayız. Bu programı da o yüzden düzenledik. Emek veren herkese gönülden teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

26-28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen programda çok sayıda konuşmacının katıldığı oturumlar, olgu tartışmaları ve paneller düzenlendi. Organizasyon, son gün yapılan Bursa turu ile sona erdi.