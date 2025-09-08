Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim öğretim yılı, "Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan" temalı ilk dersle bugün başladı.ANKARA (İGFA) - Tüm kademelerde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen, bu yıl açılması planlananlarla birlikte ülke genelinde 74 bin 538 okul ve 761 bin 416 derslikte bir araya geldi. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, sabah saatlerinden itibaren okulun ilk günü heyecanını yaşadı.

Eğitim öğretim yılının ilk haftasında farkındalık eğitimi ve etkinlik planlamaları kapsamında ilk ders, "Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan" temasıyla yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan "Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü" doğrultusunda, okulların ilk gününde "Her Çocuk Bir Fidan" temalı kısa film gösterildi.

Tüm ilkokullarda öğrencilere bakımlarını yapıp uygun zamanda toprakla buluşturmaları için fidan dağıtıldı. Ortaokul ve liselerde sulanabilir alanlarda dikim etkinlikleri planlandı.

Hatırlanacağı gibi okul öncesi eğitime başlayanlar ile ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül'de uyum eğitimleri düzenlenmişti.

Ortaokula başlayan öğrencilerin okul ortamına uyumlarının sağlanması için bu hafta yapılacak rehberlik çalışmaları da 12 Eylül'e kadar devam edecek.