Hava Kuvvetleri Komutanlığı Araştırma Merkez Komutanlığı ve 403’üncü Test Filo Komutanlığı, 4 Temmuz’da Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda açıldı; teknolojik kabiliyetler artırılacak.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın teknolojik kabiliyetlerini artırmak, görev sistemleriyle entegre millî çözümleri hayata geçirmek ve platform geliştirme uçuş testleri yetkinliğini kurumsallaştırmak amacıyla iki yeni birimin açıldığını duyurdu.

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Bakanlık, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Araştırma Merkez Komutanlığı ve 403’üncü Test Filo Komutanlığı'nın 4 Temmuz'da Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından Mürted Hava Meydan Komutanlığı’nda düzenlenen törenle hizmete girdiğini açıkladı.

Kaynak: İGF