MYSK-Cahit Üren Kupası'nda değişken rüzgâr koşullarına rağmen iki yarış tamamlandı.

İSTANBUL (İGFA) - TAYK Trofesi'nin 8. ayağı kapsamında düzenlenen yarışta IRC 0, IRC 1, IRC 2, IRC 3, IRC 4 ve IRC GO sınıflarında 32 tekne ve 277 sporcu mücadele etti. Yarış öncesinde denizde Cahit Üren anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Ardından değişken rüzgâr koşullarının etkili olduğu parkurda yarışlara geçildi. Günün ilk yarışında rüzgârın farklı yönlerden esmesi ve yaklaşık 8 knot seviyesinde seyretmesi nedeniyle şamandıra yarışı için uygun koşullar oluşmadı.

Rüzgârın 340-50 derece aralığında yön değiştirmesi üzerine Yarış Komitesi tarafından ilk yarışın coğrafi rotalı olarak gerçekleştirilmesine karar verildi. Rüzgârın zaman zaman hızını kaybetmesine rağmen kuzeyli havanın parkura ulaşmasıyla yarış tamamlandı.

Startın ardından rüzgâr zaman zaman hızını kaybetse de kuzeyli havanın parkura ulaşmasıyla birlikte yarış tamamlandı.

Coğrafi yarışın ardından parkurun daha stabil rüzgâr koşullarına kavuşmasıyla tüm sınıflar için ikinci yarış olarak şamandıra yarışı gerçekleştirildi. Yarış sırasında rüzgârın 10-12 knot seviyelerine ulaşmasıyla ekipler parkurda mücadele etti. Günün üçüncü yarışı ise Cahit Üren Anma Etkinliği ve Ödül Töreni programı nedeniyle zamanlama açısından yeterli süre bulunmadığı için gerçekleştirilemedi.

Yaşamını denizciliğe ve Türk yelken sporunun gelişimine adayan Cahit Üren, Deniz Kuvvetleri'ndeki görevlerinin ardından yaklaşık 38 yıl boyunca TAYK Genel Müdürlüğü yaptı. Türkiye Yelken Federasyonu Asbaşkanlığı, uluslararası yelken kuruluşlarında Türkiye delegeliği, milli yelken hakemliği ve antrenörlük görevlerini de üstlenen Üren, yetiştirdiği çok sayıda yelkenci ve Türk yelken sporuna yaptığı katkılarla camiada kalıcı bir iz bıraktı.

Yelken dünyasında 'Komutan' olarak anılan Cahit Üren'in azmini, deniz sevgisini ve yelken sporuna kazandırdığı değerleri gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen organizasyon, anma programı ve ödül töreninin ardından sona erdi.

CAHİT ÜREN ANISINA DÜZENLENEN TÖRENDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Yarışların tamamlanmasının ardından Marmara Yelken Spor Kulübü'nde Cahit Üren Anma Etkinliği ve Ödül Töreni gerçekleştirildi. Törene Cahit Üren'in ailesi, yakınları ve yelken camiasından çok sayıda davetli katıldı. Anma programında Cahit Üren'in Türk yelken sporuna yaptığı katkılar ve denizcilik alanında bıraktığı miras anılırken, yarışlarda dereceye giren ekipler de ödüllerini aldı. IRC 0, IRC 1, IRC 2, IRC 3 ve IRC 4 sınıflarında dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. Törende MYSK Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sedat Soybay, Cahit Üren'in kızı Işıl Kıraç Üren, TAYK Genel Müdürü Ceren Veziroğlu ve DAKSAR Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Aytaç konuşmalar gerçekleştirdi.