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“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi müreffeh yarınlara taşıyacak, ‘Terörsüz Türkiye’ hedefimize ulaştıracak adımlar birbiri ardınca atılıyor" diyen Duran, paylaşımında, " Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak, birlik ve beraberliğini kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine muhakkak ulaşacaktır” ifadelerini kullandı.

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Duran paylaşımında PKK’nın silah bırakma ve imha sürecinin başlamasıyla ilgili olumlu gelişmelerin altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin, “Türkiye, terörsüz yarınlarda birlik ve beraberlikle Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşacak” dedi. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda atılan adımları değerlendirdi.

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