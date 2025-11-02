Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT World Forum kapsamında Gazze'de görev yapan gazetecilerle İstanbul'da bir araya geldi. Duran, gazetecilerin zorluklara rağmen gerçekleri dünyaya aktarma çabasının önemine ve onurlu sorumluluğuna vurgu yaptı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT World Forum kapsamında İstanbul'da bir araya geldiği, Gazze'de görev yapan gazetecilerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanı Duran paylaşımında, 'Gazze'de görev yapan gazeteciler Sami Shehada, Sami Barhoom, Wael Dahdouh, Mahmoud Nizar Alsaadawi ve Mücahit Aydemir ile TRT World Forum kapsamında İstanbul'da bir araya geldik. Filistin'de yaşanan gelişmeleri tüm zorluklara rağmen uluslararası kamuoyuna aktarmak için gösterdikleri gayret, hakikatin izini sürmenin ne kadar önemli ve onurlu bir sorumluluk olduğunu ortaya koymaktadır. Zor şartlar altında görevlerini ifa eden kıymetli gazetecilerimizin cesareti ve fedakârlığı, insanlığın ortak vicdanını temsil etmektedir. Onların tanıklıkları, tarihin hafızasında daima yerini koruyacaktır.' ifadelerini kullandı.